HD5830/90
Vysoký výkon s úrovňami ohrevu až do 2000 W
Rýchle nastavenie. Jednoduché varenie. Ľahké čistenie.
Varte podľa svojich predstáv: 4 predvoľby, od polievok po restované jedlá
Bezpečnejšia kuchyňa vďaka automatickému vypnutiu a detskej poistke
Indukčný varič stačí zapojiť a môžete začať variť!
Vďaka 8 nastaviteľným úrovniam výkonu a teploty si môžete prispôsobiť každodenné varenie svojim konkrétnym potrebám. Od pomalého varenia po rýchle vrenie, vychutnajte si presné ovládanie pre chutné a výživné jedlá.
Začnite rýchlo a varte podľa svojich predstáv s 4 predvoľbami varenia na výber: varenie, restovanie, polievka a nízka teplota.
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