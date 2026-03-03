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  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
  • Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni

Indukčný varič 3000 seriesIndukčný varič Philips 3000 series

HD5830/90

Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni
Od kuchyne po stôl, varte podľa svojich predstáv s indukčným varičom Philips série 3000. S 8 výkonnými úrovňami ohrevu až do 2000 W a 4 praktickými predvoľbami zaručuje jednoduché a spoľahlivé varenie v akejkoľvek kuchyni.
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Jednoduché varenie, vynikajúci výkon v akejkoľvek kuchyni

Ušetrite miesto, varte v akejkoľvek kuchyni

  • Vysoký výkon s úrovňami ohrevu až do 2000 W

  • Rýchle nastavenie. Jednoduché varenie. Ľahké čistenie.

  • Varte podľa svojich predstáv: 4 predvoľby, od polievok po restované jedlá

  • Bezpečnejšia kuchyňa vďaka automatickému vypnutiu a detskej poistke

Okamžité nastavenie

Okamžité nastavenie

Indukčný varič stačí zapojiť a môžete začať variť!

Presné ovládanie s 8 úrovňami ohrevu

Presné ovládanie s 8 úrovňami ohrevu

Vďaka 8 nastaviteľným úrovniam výkonu a teploty si môžete prispôsobiť každodenné varenie svojim konkrétnym potrebám. Od pomalého varenia po rýchle vrenie, vychutnajte si presné ovládanie pre chutné a výživné jedlá.

4 intuitívne programy varenia pre vaše každodenné jedlá.

4 intuitívne programy varenia pre vaše každodenné jedlá.

Začnite rýchlo a varte podľa svojich predstáv s 4 predvoľbami varenia na výber: varenie, restovanie, polievka a nízka teplota.

Technické špecifikácie

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