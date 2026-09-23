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  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
  • Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie

Indukčný varič series 5000Philips indukčný varič series 5000

HD5850/90

Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie

Mimoriadne tenký dizajn na štýlovú prípravu všetkých vašich obľúbených jedál. Od varenia na pracovnej doske až po vychutnávanie horúcich hrncov a fondue pri stole, indukčný varič Philips série 5000 ponúka 10 úrovní ohrevu až do 2000 W a 8 predvolieb pre univerzálneho varenie.

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Nádherný dizajn, stvorený pre výkon

Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie

  • Vysoký výkon s úrovňami ohrevu až do 2000 W

  • Rýchle nastavenie. Jednoduché varenie. Ľahké čistenie.

  • Univerzálne varenie: 8 predvolieb, od varenia na miernom ohni po opekanie

  • Bezpečnejšia kuchyňa vďaka automatickému vypnutiu a detskej poistke

Prepracovaný a mimoriadne tenký dizajn

Prepracovaný a mimoriadne tenký dizajn

Varte podľa svojich predstáv s vysokým výkonom a elegantným mimoriadne tenkým dizajnom s hrúbkou len 41 mm

Okamžité nastavenie

Okamžité nastavenie

Indukčný varič stačí zapojiť a môžete začať variť!

Presné ovládanie od varenia na miernom ohni po opekanie s 10 úrovňami ohrevu

Presné ovládanie od varenia na miernom ohni po opekanie s 10 úrovňami ohrevu

Maximálna univerzálnosť s 10 úrovňami ohrevu – ideálny na všetko od jemného ohrievania až po opekanie pri vysokej teplote.

Technické špecifikácie

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