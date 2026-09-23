HD5850/90
Mimoriadne tenký na štýlové výkonné varenie
Mimoriadne tenký dizajn na štýlovú prípravu všetkých vašich obľúbených jedál. Od varenia na pracovnej doske až po vychutnávanie horúcich hrncov a fondue pri stole, indukčný varič Philips série 5000 ponúka 10 úrovní ohrevu až do 2000 W a 8 predvolieb pre univerzálneho varenie.
Vysoký výkon s úrovňami ohrevu až do 2000 W
Rýchle nastavenie. Jednoduché varenie. Ľahké čistenie.
Univerzálne varenie: 8 predvolieb, od varenia na miernom ohni po opekanie
Bezpečnejšia kuchyňa vďaka automatickému vypnutiu a detskej poistke
Varte podľa svojich predstáv s vysokým výkonom a elegantným mimoriadne tenkým dizajnom s hrúbkou len 41 mm
Indukčný varič stačí zapojiť a môžete začať variť!
Maximálna univerzálnosť s 10 úrovňami ohrevu – ideálny na všetko od jemného ohrievania až po opekanie pri vysokej teplote.
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