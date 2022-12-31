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Fritéza
Tento produkt už nie je dostupný
HD6107/70
1000 g
S časovačom
Na namočenie vnútornej nádoby do horúcej vody pre rýchle a jednoduché čistenie.
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