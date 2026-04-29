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Fritéza

Tento produkt už nie je dostupný

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Fritéza

HD6110

Fritéza

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips

  • PDF súbor, 1.2 MB
  • 13 March 2026

S príkonom 1900 wattov dosahuje fritéza Philips vynikajúce výsledky veľmi rýchlo. Vďaka odnímateľnému veku a fritovaciemu košíku vhodnému do umývačky riadu sa ľahko čistí a má integrovanú výlevku pre jednoduché vylievanie oleja.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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