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Fritéza
Tento produkt už nie je dostupný
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HD6110
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User Manual Philips
S príkonom 1900 wattov dosahuje fritéza Philips vynikajúce výsledky veľmi rýchlo. Vďaka odnímateľnému veku a fritovaciemu košíku vhodnému do umývačky riadu sa ľahko čistí a má integrovanú výlevku pre jednoduché vylievanie oleja.
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