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  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
  • Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu

Tento produkt už nie je dostupný

Fritéza

HD6159/55

4.9
| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu
Podeľte sa o chutné smažené jedlo: táto fritéza Philips dokáže vysmažiť veľké porcie jedla pre celú rodinu na jeden raz! Čistenie je hračkou vďaka vyberateľnej nádobe a častiam umývateľným v umývačke na riad. Doplnková nádobka na olej je ideálna pre filtrovanie a skladovanie oleja.
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Fritéza na veľké porcie pre celú rodinu

Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu

  • 1300 g

  • vyberateľná nádoba

  • S časovačom

Extra veľká kapacita na prípravu porcií pre celú rodinu

Odnímateľný digitálny časovač umožňuje predvoliť čas fritovania

Odnímateľný digitálny časovač umožňuje predvoliť čas fritovania

Umožňuje ľahké prednastavenie času fritovania. Časovač je možné oddeliť od tela fritézy a vziať ho so sebou: už nebudete musieť sledovať, aby sa jedlo nepripálilo!

Vyberateľný viacvrstvový filter znižuje neželaný zápach z fritovania

Vyberateľný viacvrstvový filter znižuje neželaný zápach z fritovania

Fritéza Philips potláča nežiaduce pachy tvorené počas smaženia a je vhodná na čistenie v umývačke riadu. Nie je potrebné vymieňať žiadne časti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Jednoduché ovládání a bezproblémová funkčnost, obsahem stačí pro 4 člennou rodinu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

S výrobkem Philips Fritéza HD6159 jsme velmi spokojeni.Zatím jsme nezjistili žádnou vlastnost,na kterou by se dalo stěžovat. Nejlepší fritéza,co jsme dosud používali.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza

14/06/2016

Polska

Polska

Świetna frytownica

Frytownicę Philips HD 6159/55 posiadam od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szybko się nagrzewa i dobrze smaży frytki i nie tylko. Wszystkie części (oprócz obudowy) można myć w zmywarce. Świetnym dodatkiem jest pojemnik na olej.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159 Frytownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159 Frytownica

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