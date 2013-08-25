Tento produkt už nie je dostupný
1300 g
vyberateľná nádoba
S časovačom
Umožňuje ľahké prednastavenie času fritovania. Časovač je možné oddeliť od tela fritézy a vziať ho so sebou: už nebudete musieť sledovať, aby sa jedlo nepripálilo!
Fritéza Philips potláča nežiaduce pachy tvorené počas smaženia a je vhodná na čistenie v umývačke riadu. Nie je potrebné vymieňať žiadne časti.
4.9
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Papetka
25/08/2013
Česká republika
Naprostá spokojenost
Jednoduché ovládání a bezproblémová funkčnost, obsahem stačí pro 4 člennou rodinu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza
lachmi
18/08/2013
Česká republika
velmi dobrý
S výrobkem Philips Fritéza HD6159 jsme velmi spokojeni.Zatím jsme nezjistili žádnou vlastnost,na kterou by se dalo stěžovat. Nejlepší fritéza,co jsme dosud používali.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159/55 Fritéza
Przemek80
14/06/2016
Polska
Świetna frytownica
Frytownicę Philips HD 6159/55 posiadam od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szybko się nagrzewa i dobrze smaży frytki i nie tylko. Wszystkie części (oprócz obudowy) można myć w zmywarce. Świetnym dodatkiem jest pojemnik na olej.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159 Frytownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6159 Frytownica