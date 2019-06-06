VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Profesionálne výsledky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profesionálne výsledky
  • Profesionálne výsledky
  • Profesionálne výsledky
  • Profesionálne výsledky
  • Profesionálne výsledky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profesionálne výsledky
  • Profesionálne výsledky
  • Profesionálne výsledky
  • Profesionálne výsledky

Tento produkt už nie je dostupný

Fritéza

HD6161/00

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Profesionálne výsledky
Táto štýlová fritéza z nerezovej ocele dodáva profesionálne výsledky vďaka jedinečnému systému Cool Zone, ktorý zabraňuje, aby sa pripálili čiastočky jedla a dlhšie udržiava olej čistý. Všetky diely okrem ovládacieho panela môžete umývať v umývačke riadu.
Zobraziť všetky výhody

s kontrolou optimálnej teploty a časovačom

Profesionálne výsledky

  • kovová 1300 g

  • vyberateľná nádoba

  • S časovačom

Zabráni prihoreniu kúskov jedla pre čistejšie a chutnejšie fritovanie

Zabráni prihoreniu kúskov jedla pre čistejšie a chutnejšie fritovanie

Zabráni prihoreniu kúskov jedla. Týmto sa uchová olej čistejší, čo je lepšie pre vaše zdravie a dlhšiu trvanlivosť oleja. Vaše jedlo ešte nikdy nebolo také chutné!

Elektronický termostat: rýchle zohriatie a stabilná teplota

Elektronický termostat: rýchle zohriatie a stabilná teplota

Kontrola optimálnej teploty vďaka elektronickému termostatu pre rýchle zohriatie a udržiavanie teploty, ktoré zaručia profesionálne výsledky pri fritovaní. Digitálny časovač umožňuje jednoducho predvoliť čas fritovania: už viac nebudete musieť strážiť prípravu jedla!

Všetky časti okrem ovládacieho panela sú vhodné na umývanie v umývačke riadu

Všetky časti okrem ovládacieho panela sú vhodné na umývanie v umývačke riadu

Všetky časti okrem ovládacieho panela sú vhodné na umývanie v umývačke riadu pre rýchle a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

06/06/2019

Polska

Polska

Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia

Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i przydatny produkt

Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica

30/11/2013

Polska

Polska

Praktyczne urządzenie dla lubiących gotować

Fajne do frytek, ale doskonale udają się inne potrawy np. kurczaki, łosoś lub cebulka!!!.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky