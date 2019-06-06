Tento produkt už nie je dostupný
kovová 1300 g
vyberateľná nádoba
S časovačom
Zabráni prihoreniu kúskov jedla. Týmto sa uchová olej čistejší, čo je lepšie pre vaše zdravie a dlhšiu trvanlivosť oleja. Vaše jedlo ešte nikdy nebolo také chutné!
Kontrola optimálnej teploty vďaka elektronickému termostatu pre rýchle zohriatie a udržiavanie teploty, ktoré zaručia profesionálne výsledky pri fritovaní. Digitálny časovač umožňuje jednoducho predvoliť čas fritovania: už viac nebudete musieť strážiť prípravu jedla!
Všetky časti okrem ovládacieho panela sú vhodné na umývanie v umývačke riadu pre rýchle a jednoduché čistenie.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
DomowyKucharz
06/06/2019
Polska
Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia
Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica
MłodyKucharz
18/12/2013
Polska
Bardzo dobry i przydatny produkt
Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica
Bogwiol
30/11/2013
Polska
Praktyczne urządzenie dla lubiących gotować
Fajne do frytek, ale doskonale udają się inne potrawy np. kurczaki, łosoś lub cebulka!!!.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD6161 Frytownica