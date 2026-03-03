HD6222/90
2 ohrevné zóny
Obojstranné platne
Nastaviteľná teplota
Veľká grilovacia plocha: 1400 cm²
2 400 W
Dve grilovacie plochy umožňujú nastaviť teplotu nezávisle od seba a pripravovať rôzne jedlá súčasne.
Päť úrovní teploty ugriluje akúkoľvek surovinu do dokonalosti.
Otočením platní môžete grilovať alebo opekať. Pripravujte všetko od mäsa až po zeleninu, vajcia a palacinky.
Hodnotenie
Grilovacie platne jednoducho odoberiete a môžete ich ľahko vyčistiť v umývačke riadu alebo vodou.
V porovnaní s modelom Philips HD6212 bez dizajnu s odtokovým otvorom, pri použití hovädzieho burgera