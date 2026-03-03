VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
  • Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru

Stolový gril

HD6222/90

Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru
Vychutnajte si chute domáceho grilovania so stolovým grilom Philips. Dve ohrevné zóny a obojstranné platne ponúkajú všestranné varenie a dokonalé výsledky.
Zobraziť všetky výhody

Obojstranné platne vylepšujú zážitok z grilovania

Lahodné grilovanie, od raňajok až po večeru

  • 2 ohrevné zóny

  • Obojstranné platne

  • Nastaviteľná teplota

  • Veľká grilovacia plocha: 1400 cm²

  • 2 400 W

2 nezávislé grilovacie zóny, dokonalé výsledky pre všetky potraviny

2 nezávislé grilovacie zóny, dokonalé výsledky pre všetky potraviny

Dve grilovacie plochy umožňujú nastaviť teplotu nezávisle od seba a pripravovať rôzne jedlá súčasne.

Nastaviteľná teplota pre dokonalé výsledky

Nastaviteľná teplota pre dokonalé výsledky

Päť úrovní teploty ugriluje akúkoľvek surovinu do dokonalosti.

Obojstranné platne pre väčšiu všestrannosť

Obojstranné platne pre väčšiu všestrannosť

Otočením platní môžete grilovať alebo opekať. Pripravujte všetko od mäsa až po zeleninu, vajcia a palacinky.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Grilovacie platne jednoducho odoberiete a môžete ich ľahko vyčistiť v umývačke riadu alebo vodou.

  2. V porovnaní s modelom Philips HD6212 bez dizajnu s odtokovým otvorom, pri použití hovädzieho burgera