Tento produkt už nie je dostupný
HD6320/20
1500 W
Dvojitá platňa: rebrovaná/hladká platňa
Dvojitá platňa je obojstranná, takže umožňuje grilovanie na rebrovanom alebo hladkom povrchu, vďaka čomu si môžete vychutnať jedlo presne podľa vlastnej chuti. Hladná platňa je vhodná na prípravu malých jedál. Rebrovaný povrch vytvára na kúskoch mäsa neodolateľný efekt, akoby ste ho grilovali na ohni.
Prebytočná mastnota sa odvádza do podnosu na tuk vhodného do umývačky riadu
Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú chuť jedla
2.2
z 5
11
Recenzie
ANNIKON
23/10/2019
България
Overený kupujúci
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Výhody
работи с на батерия и с кабел
Nevýhody
засега няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD6321/20 Table grill
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD6321/20 Table grill
Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill
atev70
20/06/2016
България
Overený kupujúci
Продукта е практичен.
Практичен продукт. Лесен за почистване. Улуснява с двете различни страни на плочата. Харесва ми и фабричният наклон за оттичане на мазнината. Конкретно при мен се получи проблем с плочата, тъй като се промени симетрията и няма правилна форма и не ляга плътно на мястото си. Получи се измятане.
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill