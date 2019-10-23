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Všetky rady

  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionStolový gril

HD6320/20

2.2
| (11) Recenzie
Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
Stolový gril Philips s dvojitou platňou. Hladký povrch je ideálny na jemnú prípravu pokrmov, ako napr. zeleniny, rýb a kreviet. Rebrovaný povrch zasa slúži na grilovanie kúskov mäsa, ako napr. steakov, hamburgerov či klobás s neodolateľnými pruhmi od grilu.
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Dvojitý gril: hladký aj rebrovaný povrch platní

Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti

  • 1500 W

  • Dvojitá platňa: rebrovaná/hladká platňa

Dvojitá platňa na grilovanie na hladkom aj rebrovanom povrchu

Dvojitá platňa na grilovanie na hladkom aj rebrovanom povrchu

Dvojitá platňa je obojstranná, takže umožňuje grilovanie na rebrovanom alebo hladkom povrchu, vďaka čomu si môžete vychutnať jedlo presne podľa vlastnej chuti. Hladná platňa je vhodná na prípravu malých jedál. Rebrovaný povrch vytvára na kúskoch mäsa neodolateľný efekt, akoby ste ho grilovali na ohni.

Vstavaný podnos na zachytenie prebytočného tuku

Vstavaný podnos na zachytenie prebytočného tuku

Prebytočná mastnota sa odvádza do podnosu na tuk vhodného do umývačky riadu

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú chuť jedla

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.2

z 5

11

Recenzie

3

23/10/2019

България

България

Overený kupujúci

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Výhody

работи с на батерия и с кабел

Nevýhody

засега няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD6321/20 Table grill

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill

20/06/2016

България

България

Overený kupujúci

Продукта е практичен.

Практичен продукт. Лесен за почистване. Улуснява с двете различни страни на плочата. Харесва ми и фабричният наклон за оттичане на мазнината. Конкретно при мен се получи проблем с плочата, тъй като се промени симетрията и няма правилна форма и не ляга плътно на мястото си. Получи се измятане.

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD6323/20 Table grill

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