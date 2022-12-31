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  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
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  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
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  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
  • Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionStolový gril

HD6321/20

Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
Dvojitá platňa umožňuje pripraviť pestré recepty podľa vašich predstáv. Hladký povrch je ideálny na jemnú prípravu pokrmov, ako napr. zeleniny, rýb a kreviet. Rebrovaný povrch zasa slúži na grilovanie kúskov mäsa, ako napr. rezňov, hamburgerov alebo klobás s neodolateľnými pruhmi od grilu.
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Dvojitá platňa: hladký aj rebrovaný povrch

Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti

  • 2000 W

  • Dvojitá platňa: rebrovaná/hladká platňa

Dvojitá platňa na grilovanie na hladkom aj rebrovanom povrchu

Dvojitá platňa na grilovanie na hladkom aj rebrovanom povrchu

Dvojitá platňa je obojstranná, takže umožňuje grilovanie na rebrovanom alebo hladkom povrchu, vďaka čomu si môžete vychutnať jedlo presne podľa vlastnej chuti. Hladná platňa je vhodná na prípravu malých jedál. Rebrovaný povrch vytvára na kúskoch mäsa neodolateľný efekt, akoby ste ho grilovali na ohni.

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú chuť jedla

Vstavaný podnos na zachytenie prebytočného tuku

Vstavaný podnos na zachytenie prebytočného tuku

Prebytočná mastnota sa odvádza do podnosu na tuk vhodného do umývačky riadu

Technické špecifikácie

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