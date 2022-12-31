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HD6321/20
2000 W
Dvojitá platňa: rebrovaná/hladká platňa
Dvojitá platňa je obojstranná, takže umožňuje grilovanie na rebrovanom alebo hladkom povrchu, vďaka čomu si môžete vychutnať jedlo presne podľa vlastnej chuti. Hladná platňa je vhodná na prípravu malých jedál. Rebrovaný povrch vytvára na kúskoch mäsa neodolateľný efekt, akoby ste ho grilovali na ohni.
Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú chuť jedla
Prebytočná mastnota sa odvádza do podnosu na tuk vhodného do umývačky riadu
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