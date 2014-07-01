Tento produkt už nie je dostupný
HD6360/20
2000 W
Dvojitá platňa: rebrovaná/hladká platňa
Rozptyľovač chuti, receptár
Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú chuť jedla
Naklonený gril umožňuje odtekanie prebytočného tuku do podnosu na tuk, čím sa znižuje tvorba zápachu a dymu
Platňa vhodná do umývačky riadu, je odnímateľná a umožňuje jednoduché čistenie
2.5
z 5
11
Recenzie
MV57
01/07/2014
Česká republika
Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.
Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
shpn1972
28/10/2021
Україна
Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс
Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
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Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Vikuhaa
21/06/2019
Україна
Рада що купила його
Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль