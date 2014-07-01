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Všetky rady

  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
  • Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia AvanceStolový gril

HD6360/20

2.5
| (11) Recenzie
Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
Gril Philips s technológiou obohatenia chuti je navrhnutý na zvýraznenie chuti grilovaných jedál prírodnou chuťou dymu z dreva, korenín, byliniek alebo vína. Nádoba ochucovača so skleneným vekom sa naplní vodou a vytvára paru, ktorá navyše zjemňuje grilované mäso.
Zobraziť všetky výhody

S arómou ako z grilovania na ohni, byliniek, korenín alebo vína

Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť

  • 2000 W

  • Dvojitá platňa: rebrovaná/hladká platňa

  • Rozptyľovač chuti, receptár

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú chuť jedla

Naklonený gril, aby odtekal prebytočný tuk

Naklonený gril, aby odtekal prebytočný tuk

Naklonený gril umožňuje odtekanie prebytočného tuku do podnosu na tuk, čím sa znižuje tvorba zápachu a dymu

Odnímateľná platňa umývateľná v umývačke riadu pre ľahké čistenie

Odnímateľná platňa umývateľná v umývačke riadu pre ľahké čistenie

Platňa vhodná do umývačky riadu, je odnímateľná a umožňuje jednoduché čistenie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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2.5

z 5

11

Recenzie

3

01/07/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.

Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

28/10/2021

Україна

Україна

Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс

Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

21/06/2019

Україна

Україна

Рада що купила його

Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky