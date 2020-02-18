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  • Jednoducho lahodná káva
  • Jednoducho lahodná káva
  • Jednoducho lahodná káva
  • Jednoducho lahodná káva
  • Jednoducho lahodná káva
  • Jednoducho lahodná káva
  • Jednoducho lahodná káva

Daily CollectionKávovar

HD7435/20

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jednoducho lahodná káva
Vychutnajte si chuť a arómu čerstvo uvarenej kávy s týmto kávovarom Philips, ktorého kompaktný dizajn je ideálny na uvarenie 2 až 7 šálok. Vďaka funkcii AromaTwister si vychutnáte dokonalú chuť v každej šálke.
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S funkciou AromaTwister, ktorá prináša zážitok z dokonalej chuti

Jednoducho lahodná káva

  • So sklenenou kanvicou

  • Kompaktný dizajn (0,6 l)

  • Čierna a kov

Automatické vypínanie po 30 min. šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť

Automatické vypínanie po 30 min. šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť

30 minút po uvarení kávy sa kávovar automaticky vypne kvôli úspore energie a bezpečnosti. Podľa nariadení EÚ sa to vzťahuje na všetky kávovary v EÚ.

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/02/2020

Slovensko

Slovensko

Malí,skladný,jednoduchý

Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7435/20 Kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7435/20 Kávovar

29/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální

při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne

Výhody

v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

21/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše jak má být

Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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