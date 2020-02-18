So sklenenou kanvicou
Kompaktný dizajn (0,6 l)
Čierna a kov
30 minút po uvarení kávy sa kávovar automaticky vypne kvôli úspore energie a bezpečnosti. Podľa nariadení EÚ sa to vzťahuje na všetky kávovary v EÚ.
Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
18/02/2020
Slovensko
Malí,skladný,jednoduchý
Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Veselka44
29/09/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální
při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne
Výhody
v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Allaaa
21/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Vše jak má být
Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí