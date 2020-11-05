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  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva
  • Jednoducho dobrá káva

Daily CollectionKávovar

HD7459/20

4.8
| (73) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Jednoducho dobrá káva
Vychutnajte si chuť a arómu čerstvo uvarenej kávy s týmto spoľahlivým kávovarom Philips. S funkciou AromaTwister bude každá šálka chutiť dokonale. Vďaka časovaču sa môžete prebúdzať s vôňou čerstvej kávy.
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S funkciou AromaTwister, ktorá prináša zážitok z dokonalej chuti

Jednoducho dobrá káva

  • So sklenenou kanvicou

  • S časovačom

  • Čierna a kov

Automatické vypínanie po 30 min. šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť

Automatické vypínanie po 30 min. šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť

30 minút po uvarení kávy sa kávovar automaticky vypne kvôli úspore energie a bezpečnosti. Podľa nariadení EÚ sa to vzťahuje na všetky kávovary v EÚ.

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

73

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3

05/11/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek mi vyhovuje

Zkušenosti mám velmi kladné. Velmi rychle mi ráno připraví kávu.

Výhody

vše

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

16/01/2017

Česká republika

Česká republika

SPOKOJENOST

káva která vás ráno probere s vůní po celém bytě je prostě luxus :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Výhody

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Nevýhody

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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