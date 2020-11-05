So sklenenou kanvicou
S časovačom
Čierna a kov
30 minút po uvarení kávy sa kávovar automaticky vypne kvôli úspore energie a bezpečnosti. Podľa nariadení EÚ sa to vzťahuje na všetky kávovary v EÚ.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.
4.8
z 5
73
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
05/11/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek mi vyhovuje
Zkušenosti mám velmi kladné. Velmi rychle mi ráno připraví kávu.
Výhody
vše
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
ower23
16/01/2017
Česká republika
SPOKOJENOST
káva která vás ráno probere s vůní po celém bytě je prostě luxus :D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Philologist
05/11/2021
Україна
Краща в своєму сегменті!
Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.
Výhody
красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)
Nevýhody
зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7459/20 Кавоварка