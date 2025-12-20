у нас в офісі така працівниця і це дуже зручно, адже насолоджуються ранковим кавовим ритуалом всі одночасно;) те, що фільтри одноразові - для мене перевага, тому що не потрібно чистити від кави дрібного помолу (так буває з багаторазовим фільтром) тому однозначна рекомендація ( крім того, якщо залишилась зварена кава, то вона на підігріві весь час готова до споживання)