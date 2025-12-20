So sklenenou kanvicou
Zamatovo béžová
30 minút po uvarení kávy sa kávovar automaticky vypne kvôli úspore energie a bezpečnosti. Podľa nariadení EÚ sa to vzťahuje na všetky kávovary v EÚ.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Keď je kávovar zapnutý, rozsvieti sa červené svetlo spínača.
4.8
z 5
25
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Výhody
Всі За! Одноголосно!
Nevýhody
Жодного члена родини!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Výhody
Удобство, простота
Nevýhody
Не выявил
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7462/20 Кавоварка