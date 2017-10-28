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  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
  • Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne

Café GaiaPrekvapkávací kávovar, termoska

HD7546/20

4.7
| (10) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
Kávovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica dokonale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.
Zobraziť všetky výhody

Termosková kanvica, ktorá udrží kávu horúcu viac ako 2 hodiny*

Chutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne

  • S termoskovou kanvicou

  • Čierna/strieborná

  • Objem 1,2 l

  • 2 – 15 šálok

  • Automatické vypínanie

Termoska z nehrdzavejúcej ocele s dvojitými stenami na udržanie teploty

Termoska z nehrdzavejúcej ocele s dvojitými stenami na udržanie teploty

Luxusná nerozbitná termosková kanvica z nehrdzavejúcej ocele udržiava arómu a teplotu na dlhšie ako 2 hodiny. Vďaka dvojitým stenám má káva po 2 hodinách teplotu najmenej 65 °C.

Inteligentný zámok na termoskovej kanvici umožňuje uchovanie arómy

Inteligentný zámok na termoskovej kanvici umožňuje uchovanie arómy

Termosková kanvica disponuje inteligentným zámkom, ktorý sa jednoducho obsluhuje. Zámok pomáha uchovať arómu aj teplotu len čo kanvicu vytiahnete z kávovaru.

Bohatá kávová chuť vďaka koncentrovanému toku vody

Bohatá kávová chuť vďaka koncentrovanému toku vody

Vďaka koncentrovanému toku vody, ktorý sa leje na kávové lôžko, dochádza k optimálnej extrakcii kávovej chuti z kávových zŕn.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

10

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/10/2017

Slovensko

Slovensko

vynikajuci kavovar,lahke ovladanie....

Kávovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica dokonale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je perfektni, popis pravdivý

Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji

Výhody

Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.

Nevýhody

Nenalezeny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

kávovar

Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji

Výhody

káva vydrží dlouho teplá a voňavá

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Po 2 hodinách má káva teplotu najmenej 65 °C