S termoskovou kanvicou
Čierna/strieborná
Objem 1,2 l
2 – 15 šálok
Automatické vypínanie
Luxusná nerozbitná termosková kanvica z nehrdzavejúcej ocele udržiava arómu a teplotu na dlhšie ako 2 hodiny. Vďaka dvojitým stenám má káva po 2 hodinách teplotu najmenej 65 °C.
Termosková kanvica disponuje inteligentným zámkom, ktorý sa jednoducho obsluhuje. Zámok pomáha uchovať arómu aj teplotu len čo kanvicu vytiahnete z kávovaru.
Vďaka koncentrovanému toku vody, ktorý sa leje na kávové lôžko, dochádza k optimálnej extrakcii kávovej chuti z kávových zŕn.
4.7
z 5
10
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Jozef9
28/10/2017
Slovensko
vynikajuci kavovar,lahke ovladanie....
Kávovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica dokonale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska
Josefina4928
04/05/2021
Česká republika
Výrobek je perfektni, popis pravdivý
Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji
Výhody
Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.
Nevýhody
Nenalezeny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kativas
19/05/2020
Česká republika
kávovar
Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji
Výhody
káva vydrží dlouho teplá a voňavá
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Po 2 hodinách má káva teplotu najmenej 65 °C