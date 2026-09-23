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  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Tento produkt už nie je dostupný

IntenseKávovar

HD7685/90

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

Patentovaný volič intenzity umožňuje nastaviť spôsob, akým voda preteká cez kávu – nastavenie so širšou distribúciou vody zaručuje jemnú krémovú chuť a nastavenie s užšou distribúciou vody sa postará o silnú, výraznú chuť.

Zobraziť všetky výhody

Uvarte si slabú alebo silnú kávu vďaka voliču intenzity

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

  • So sklenenou kanvicou

  • S voličom intenzity

  • Čierna

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.

Volič intenzity na výber kávy od jemnej po silnú

Volič intenzity na výber kávy od jemnej po silnú

Patentovaný volič intenzity umožňuje nastaviť spôsob, akým voda preteká cez kávu – nastavenie so širšou distribúciou vody zaručuje jemnú krémovú chuť a nastavenie s užšou distribúciou vody sa postará o silnú, výraznú chuť.

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Technické špecifikácie

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