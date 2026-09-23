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HD7685/90
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Patentovaný volič intenzity umožňuje nastaviť spôsob, akým voda preteká cez kávu – nastavenie so širšou distribúciou vody zaručuje jemnú krémovú chuť a nastavenie s užšou distribúciou vody sa postará o silnú, výraznú chuť.
So sklenenou kanvicou
S voličom intenzity
Čierna
Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.
Patentovaný volič intenzity umožňuje nastaviť spôsob, akým voda preteká cez kávu – nastavenie so širšou distribúciou vody zaručuje jemnú krémovú chuť a nastavenie s užšou distribúciou vody sa postará o silnú, výraznú chuť.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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