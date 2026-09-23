Tento produkt už nie je dostupný
HD7812/50
Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
Skvelá káva stlačením jedného tlačidla! Originálny kávovar SENSEO® sa jednoducho používa v kombinácii so špeciálne vyvinutými kávovými kapsulami SENSEO®.
2 šálky kávy naraz
Strieborná
Pripravte si 1 alebo 2 šálky lahodnej kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu.
Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 60 minútach, čím umožňuje šetriť energiu.
Ten najlepší výber kávy SENSEO® a jedinečný systém varenia kávy SENSEO® zaručujú, že vaša dokonalá šálka kávy je vždy zakrytá bohatou a lahodnou vrstvou kávovej peny – dôkaz prvotriednej chuti a kvality.
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