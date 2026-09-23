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  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

Tento produkt už nie je dostupný

SENSEO® OriginalKapsulový kávovar

HD7812/50

Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

Skvelá káva stlačením jedného tlačidla! Originálny kávovar SENSEO® sa jednoducho používa v kombinácii so špeciálne vyvinutými kávovými kapsulami SENSEO®.

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s kapsulovým kávovarom SENSEO® Original

Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

  • 2 šálky kávy naraz

  • Strieborná

Jediný kapsulový kávovar, ktorý uvarí 2 šálky naraz

Jediný kapsulový kávovar, ktorý uvarí 2 šálky naraz

Pripravte si 1 alebo 2 šálky lahodnej kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu.

Automatické vypnutie po 60 minútach šetrí energiu

Automatické vypnutie po 60 minútach šetrí energiu

Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 60 minútach, čím umožňuje šetriť energiu.

Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

Ten najlepší výber kávy SENSEO® a jedinečný systém varenia kávy SENSEO® zaručujú, že vaša dokonalá šálka kávy je vždy zakrytá bohatou a lahodnou vrstvou kávovej peny – dôkaz prvotriednej chuti a kvality.

Technické špecifikácie

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