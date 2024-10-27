Vždy dokonalá káva do akejkoľvek šálky, hrnčeka alebo kanvice
Jednoduché miešanie alebo prepínanie medzi dvoma druhmi zŕn
Priestorovo úsporný dizajn s odnímateľnou nádržkou na vodu
All-in-1 Brew vám umožňuje pripraviť kávu do sklenenej kanvice alebo priamo do vašej obľúbenej šálky*, hrnčeka* alebo termohrnčeka** na pohodlné pitie na cestách.
Inteligentné dávkovanie zaisťuje dokonalý pomer vody a kávy pri každej príprave, čím sa eliminujú dohady a vyžaduje sa menej dopĺňaní. Vždy získate tú najlepšiu kávu, nikdy nie vodovú alebo kyslú.
Káva pre všetky ročné obdobia! Vychutnajte si teplú kávu počas zimy alebo si ju pripravte s ľadom na schladenie v letných dňoch.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Králík30
27/10/2024
Česká republika
Kvalitní filtrovaná káva
Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.
Výhody
Rychlost, kompaktnost, snadné čištění
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Kávomilec
25/10/2024
Česká republika
Vyborna prekapavana kava
Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.
Výhody
Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Šálka a hrnček musia byť sklenené alebo keramické.
Maximálna výška pohára je 10 cm.
Funguje len v režime džbánu.