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Všetky rady

  • Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.
  • Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.
  • Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.
  • Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.
  • Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.
  • Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.

Philips All-in-1 BrewKávovar na prekvapkávanú kávu so vstavaným mlynčekom

HD7900/50

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.
Lahodná káva pripravená z čerstvo pomletých zŕn priamo u vás doma s kávovarom Philips All-in-One Brew s integrovaným mlynčekom. Pripravte plnú kanvicu pre celú rodinu alebo jednu šálku priamo do vašej obľúbenej hrnčeky či termohrnčeka - kedykoľvek chcete. Vďaka dvojitej nádobe na zrná môžete jednoducho prepínať medzi dvoma druhmi kávy, zvoliť požadovanú intenzitu a prístroj zaistí dokonalý pomer kávy a vody pri každej príprave pomocou funkcie Smart Dosing. Od čerstvých zŕn až po šálku za pár minút, s konzistentne lahodnými výsledkami.
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Príjemná príprava, lahodné popíjanie.

Chuť čerstvých zŕn v každej šálke.

  • Vždy dokonalá káva do akejkoľvek šálky, hrnčeka alebo kanvice

  • Jednoduché miešanie alebo prepínanie medzi dvoma druhmi zŕn

  • Priestorovo úsporný dizajn s odnímateľnou nádržkou na vodu

Pripravte kávu v džbáne, šálke*, hrnčeku* alebo pohári** s funkciou All-in-1 brew

Pripravte kávu v džbáne, šálke*, hrnčeku* alebo pohári** s funkciou All-in-1 brew

All-in-1 Brew vám umožňuje pripraviť kávu do sklenenej kanvice alebo priamo do vašej obľúbenej šálky*, hrnčeka* alebo termohrnčeka** na pohodlné pitie na cestách.

Inteligentné dávkovanie: dokonalý pomer vody a kávy pri každej príprave

Inteligentné dávkovanie: dokonalý pomer vody a kávy pri každej príprave

Inteligentné dávkovanie zaisťuje dokonalý pomer vody a kávy pri každej príprave, čím sa eliminujú dohady a vyžaduje sa menej dopĺňaní. Vždy získate tú najlepšiu kávu, nikdy nie vodovú alebo kyslú.

Pripravte si viac ľadovej kávy na schladenie v letných dňoch

Pripravte si viac ľadovej kávy na schladenie v letných dňoch

Káva pre všetky ročné obdobia! Vychutnajte si teplú kávu počas zimy alebo si ju pripravte s ľadom na schladenie v letných dňoch.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kvalitní filtrovaná káva

Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.

Výhody

Rychlost, kompaktnost, snadné čištění

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Vyborna prekapavana kava

Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.

Výhody

Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Šálka a hrnček musia byť sklenené alebo keramické.

  2. Maximálna výška pohára je 10 cm.

  3. Funguje len v režime džbánu.