Tento produkt už nie je dostupný
Penič mlieka Classic
Čierna
Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi mletou kávou a kapsulami
Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.
Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.
4.0
z 5
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Bažant
08/09/2013
Česká republika
S výrobkem spokojen
S výrobkem jsem spokojen až na 2 drobnosti: 1) Škoda,. že po uvaření kávy je nutno přístroj (nahřívání) vypnout. Často se na to zapomene. 2) Při použití kapslí teče káva z každé trysky jinou intenzitou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Manuální espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Manuální espresovač