Tento produkt už nie je dostupný
Čisté
Čierna
Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.
Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu
Táto praktická funkcia umožňuje odkladať šálky a poháre na espresso priamo na váš espresso kávovar – budú vždy na dosah a prakticky uložené bez toho, aby zaberali priestor.
4.5
z 5
12
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Puf88
25/08/2021
България
Страхотен продукт
Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.
Výhody
Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.
Nevýhody
С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Výhody
Все сподобалося
Nevýhody
Не має
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Výhody
Довговічна та надійна
Nevýhody
Не виявлено
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка