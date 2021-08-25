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  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8323/69

4.5
| (12) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Pravé talianske espresso na každý deň
Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso na každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.
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S tlakovým filtrom pre krémovú penu

Pravé talianske espresso na každý deň

  • Čisté

  • Čierna

Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.

15-barové čerpadlo

15-barové čerpadlo

Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu

Držiak pohárov

Držiak pohárov

Táto praktická funkcia umožňuje odkladať šálky a poháre na espresso priamo na váš espresso kávovar – budú vždy na dosah a prakticky uložené bez toho, aby zaberali priestor.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

12

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

2
1

25/08/2021

България

България

Страхотен продукт

Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.

Výhody

Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.

Nevýhody

С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Výhody

Все сподобалося

Nevýhody

Не має

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Výhody

Довговічна та надійна

Nevýhody

Не виявлено

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky