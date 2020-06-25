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  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8325/79

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pravé talianske espresso na každý deň
Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso na každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.
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S tlakovým filtrom pre krémovú penu

Pravé talianske espresso na každý deň

  • Trieda

  • Penič mlieka Classic

  • Nehrdzavejúca oceľ/čierna

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi mletou kávou a kapsulami

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Výhody

Страхотно кафе с каймак

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

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  • Tipy a triky