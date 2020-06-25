Tento produkt už nie je dostupný
Trieda
Penič mlieka Classic
Nehrdzavejúca oceľ/čierna
Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi mletou kávou a kapsulami
Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!
Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Výhody
Страхотно кафе с каймак
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина