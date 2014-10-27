Tento produkt už nie je dostupný
Penič mlieka Classic
Čierna
Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi mletou kávou a kapsulami
Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.
Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!
4.5
z 5
31
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Vigg
27/10/2014
Česká republika
Kvalitní přístroj za dobrou cenu
malý, skladný, hezký a hlavně opravdu výkonný. Espresso nebo capuccino lze připravit během chvíle. Tlačítko pro vypínání přístroje má trochu nešťastné umístění (zezadu přístroje), pro správné zasazení nýdržky na vudu člověk potřebuje ten správný grif.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/01 Manual Espresso machine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/01 Manual Espresso machine
Сюто
13/11/2025
България
Машината е уникална!!!
Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.
Výhody
няма недостатъци
Nevýhody
няма такива
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Mikagd
20/02/2025
България
Супер е
Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина