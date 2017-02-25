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  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8425/19

4.7
| (24) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Pravé talianske espresso na každý deň
Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy kávy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.
Zobraziť všetky výhody

S tlakovým filtrom pre krémovú vrstvu

Pravé talianske espresso na každý deň

  • Penič mlieka Classic

  • Nehrdzavejúca oceľ/čierna

Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami

Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.

Ergonómia pri každodennom používaní

Ergonómia pri každodennom používaní

Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

24

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
2

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Ručně a přesto špičková káva

Mám tento kávovar sice krátce, ale používám jej několikrát denne a zatím mě nezklamal. Z čerstvě připraveného espressa jsem pokaždé nadšený jakou má báječnou pěnu. Také našlehané mléko je radost do kávy přidat.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/09 Manuální kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/09 Manuální kávovar

05/02/2017

Česká republika

Česká republika

S trochou snahy velmi nadprůměrné espresso.

Tento espressovač jsem měl na základě recenzí vyhlédnutý delší dobu a konečně jsem si ho koupil. V kategorii domácích přístrojů má až nečekaně dobré výsledky. Masivní celokovový grouphead zajišťuje velmi konzistentní teplotu vody, jen je třeba ho před první porcí předehřát propláchnutím. Přetlakovaný portafilter vytvoří hustou cremu i pokud nemáte profesionální mlýnek, tamper a léta zkušeností. Napěňování mléka tryskou typu Pannarello chce trochu cviku, ale když se podaří, výsledkem je hustá mikropěna. Doba zahřívání a chladnutí mezi espressem a párou je průměrná. Spolehlivost nemohu hodnotit, mám ho pouze krátce, ale všechny části působí velmi robustně až na kolečko ventilu páry, se kterým je třeba otáčet jemně.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

31/03/2015

Česká republika

Česká republika

je opravdu dobrý, příznivá cena, spolehlivost, není omezen dobou používání

Presovar mám 3 roky, jsem max. spokojen pro jeho jednoduchost ovládání. Užívám každý den min. 3x . Chcete-li mít jistotu, že si uděláte kvalitní preso se smetanovou pěnou, nemůžu než doporučit. Konečně výrobek, který není jednorázový ! Jednoduchá obsluha a hlavně velmi příznivá cena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

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  • Tipy a triky