Tento produkt už nie je dostupný
Penič mlieka Classic
Nehrdzavejúca oceľ/čierna
Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami
Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.
Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.
4.7
z 5
24
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Ručně a přesto špičková káva
Mám tento kávovar sice krátce, ale používám jej několikrát denne a zatím mě nezklamal. Z čerstvě připraveného espressa jsem pokaždé nadšený jakou má báječnou pěnu. Také našlehané mléko je radost do kávy přidat.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/09 Manuální kávovar
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Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/09 Manuální kávovar
rolicot
05/02/2017
Česká republika
S trochou snahy velmi nadprůměrné espresso.
Tento espressovač jsem měl na základě recenzí vyhlédnutý delší dobu a konečně jsem si ho koupil. V kategorii domácích přístrojů má až nečekaně dobré výsledky. Masivní celokovový grouphead zajišťuje velmi konzistentní teplotu vody, jen je třeba ho před první porcí předehřát propláchnutím. Přetlakovaný portafilter vytvoří hustou cremu i pokud nemáte profesionální mlýnek, tamper a léta zkušeností. Napěňování mléka tryskou typu Pannarello chce trochu cviku, ale když se podaří, výsledkem je hustá mikropěna. Doba zahřívání a chladnutí mezi espressem a párou je průměrná. Spolehlivost nemohu hodnotit, mám ho pouze krátce, ale všechny části působí velmi robustně až na kolečko ventilu páry, se kterým je třeba otáčet jemně.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač
Bregnon
31/03/2015
Česká republika
je opravdu dobrý, příznivá cena, spolehlivost, není omezen dobou používání
Presovar mám 3 roky, jsem max. spokojen pro jeho jednoduchost ovládání. Užívám každý den min. 3x . Chcete-li mít jistotu, že si uděláte kvalitní preso se smetanovou pěnou, nemůžu než doporučit. Konečně výrobek, který není jednorázový ! Jednoduchá obsluha a hlavně velmi příznivá cena.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8425/19 Manuální espresovač