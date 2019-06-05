Tento produkt už nie je dostupný
Penič mlieka Classic
Nehrdzavejúca oceľ
Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi mletou kávou a kapsulami
Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.
Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!
4.6
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
april10
14/08/2017
Slovenija
Kuha odlično kavo
Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat