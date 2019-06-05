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  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8427/19

4.6
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Pravé talianske espresso na každý deň
Kávovar Saeco Poemia pre milovníkov tradičnej prípravy kávy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu krémovej peny.
Zobraziť všetky výhody

s tlakovým filtrom pre krémovú penu

Pravé talianske espresso na každý deň

  • Penič mlieka Classic

  • Nehrdzavejúca oceľ

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi mletou kávou a kapsulami

Ergonómia pri každodennom používaní

Ergonómia pri každodennom používaní

Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
2
1

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Kuha odlično kavo

Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky