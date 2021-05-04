Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
Vyberte si kávu, na akú máte chuť, a Saeco Xsmall vám stlačením jediného tlačidla okamžite zomelie kávové zrná. Kávovar je vybavený parnou dýzou, ktorou dotvoríte všetky kávové nápoje lahodnou mliečnou penou.
Uvarí 2 druhy kávy
Penič mlieka Classic
Biela
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku espressa presne podľa vašich predstáv vďaka pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť si veľkosť kávy podľa vašej chuti. Vychutnajte si skvelú kávu jednoduchým stlačením tlačidla.
Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Šolim
04/05/2021
Česká republika
Výrobek má skvělý poměr cena versus výkon
Výhodný poměr cena/výkon. Doporučil bych ho všem pro které je tento parametr důležitý.
Výhody
Malý ale šikovný a levný
Nevýhody
Není plně automatický
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač
Date of Use 2019-05-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač
Date of Use 2019-05-04
Honza74
05/09/2013
Česká republika
Ideální do domácnosti pro ty co rádi kávu z čerstvě mleté kávy
Celkově výborný, jen jako většina kávovarů této kategorie nedožil bez významné opravy ani 2letou záruku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač