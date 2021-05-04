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  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn
  • Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco XsmallSuper automatický espresso kávovar

HD8745/09

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

Vyberte si kávu, na akú máte chuť, a Saeco Xsmall vám stlačením jediného tlačidla okamžite zomelie kávové zrná. Kávovar je vybavený parnou dýzou, ktorou dotvoríte všetky kávové nápoje lahodnou mliečnou penou.

Zobraziť všetky výhody

espresso priamo z kávových zŕn jediným dotykom

Vychutnajte si arómu svojich obľúbených kávových zŕn

  • Uvarí 2 druhy kávy

  • Penič mlieka Classic

  • Biela

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Uložte si svoje obľúbené nastavenie veľkosti kávy

Uložte si svoje obľúbené nastavenie veľkosti kávy

Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku espressa presne podľa vašich predstáv vďaka pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť si veľkosť kávy podľa vašej chuti. Vychutnajte si skvelú kávu jednoduchým stlačením tlačidla.

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělý poměr cena versus výkon

Výhodný poměr cena/výkon. Doporučil bych ho všem pro které je tento parametr důležitý.

Výhody

Malý ale šikovný a levný

Nevýhody

Není plně automatický

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač

Date of Use 2019-05-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač

Date of Use 2019-05-04

05/09/2013

Česká republika

Česká republika

Ideální do domácnosti pro ty co rádi kávu z čerstvě mleté kávy

Celkově výborný, jen jako většina kávovarů této kategorie nedožil bez významné opravy ani 2letou záruku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač

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