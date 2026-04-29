VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Philips Saeco Xelsis Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Philips Saeco XelsisSuper automatický espresso kávovar

HD8946/09

Philips Saeco Xelsis Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine HD8946/09

  • PDF súbor, 2.7 MB
  • 18 March 2024

Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 3.6 MB
  • 3 May 2024

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme