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Všetky rady

  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionDomáca pekáreň

HD9015/30

3.9
| (7) Recenzie
Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
Zamilujete si neodolateľnú vôňu čerstvo upečeného teplého chleba každé ráno! Je to veľmi jednoduché… Večer pridajte vlastné prísady, nastavte časovač s odložením štartu na nasledujúce ráno a o zvyšok sa postará domáca pekáreň Philips.
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Upečte akýkoľvek druh. Je to ľahké a veľmi chutné!

Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba

  • 12 volieb

  • 1000 g

  • White

  • Časovač s odložením štartu o 13 hodín

12 predvolených programov na pečenie chleba, miesenie cesta aj prípravu džemu

Domáca pekáreň Philips má 12 jednoduchých predvolených programov na dokonalé upečenie akéhokoľvek druhu chleba, od výdatného a sýteho celozrnného chleba až po bezlepkové, francúzske a sladké variácie. Dokáže tiež pripraviť chutné cesto na cestoviny a dokonca aj džem. Čokoľvek upečiete, bude vždy chutné a samotná príprava veľmi jednoduchá, lebo predvoľby sa postarajú o teplotu a čas, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky. A ak sa ponáhľate, máte k dispozícii program na rýchle pečenie alebo dokonca super rýchly program, ktorý dokáže upiecť chlieb už za jednu hodinu.

3 úrovne intenzity opečenia pre dokonale chrumkavú kôrku

3 úrovne intenzity opečenia pre dokonale chrumkavú kôrku

Vďaka pokročilému systému na ovládanie teploty vám domáca pekáreň Philips VIVA umožňuje vychutnať si váš chlieb presne tak, ako ho máte radi – svetlý, stredne opečený alebo s tmavou kôrkou – jediným stlačením tlačidla na ovládacom paneli.

Časovač s odložením štartu až o 13 hodín pre rána s vôňou čerstvého chleba

Časovač s odložením štartu až o 13 hodín pre rána s vôňou čerstvého chleba

Vychutnajte si neodolateľnú vôňu čerstvého teplého chleba každé ráno! Stačí, ak večer predtým nastavíte časovač s odložením štartu, a pekáreň pre vás pripraví a upečie bochník, kým budete spať. A keď sa prebudíte, bude na vás čakať čerstvo upečený chlieb, na ktorom si pochutnáte hneď alebo až keď naň dostanete chuť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.9

z 5

7

Recenzie

4
3
2

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Продуктът има чудесни характеристики.

Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

19/06/2020

България

България

Страхотен уред!

Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)

Výhody

Безотказен и мултифункционален!

Nevýhody

Никакви!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

15/04/2020

България

България

Удобство за всеки дом

Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба

Výhody

Богат избор за приготвяне на печива

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

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