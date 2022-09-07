Tento produkt už nie je dostupný
HD9015/30
12 volieb
1000 g
White
Časovač s odložením štartu o 13 hodín
Domáca pekáreň Philips má 12 jednoduchých predvolených programov na dokonalé upečenie akéhokoľvek druhu chleba, od výdatného a sýteho celozrnného chleba až po bezlepkové, francúzske a sladké variácie. Dokáže tiež pripraviť chutné cesto na cestoviny a dokonca aj džem. Čokoľvek upečiete, bude vždy chutné a samotná príprava veľmi jednoduchá, lebo predvoľby sa postarajú o teplotu a čas, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky. A ak sa ponáhľate, máte k dispozícii program na rýchle pečenie alebo dokonca super rýchly program, ktorý dokáže upiecť chlieb už za jednu hodinu.
Vďaka pokročilému systému na ovládanie teploty vám domáca pekáreň Philips VIVA umožňuje vychutnať si váš chlieb presne tak, ako ho máte radi – svetlý, stredne opečený alebo s tmavou kôrkou – jediným stlačením tlačidla na ovládacom paneli.
Vychutnajte si neodolateľnú vôňu čerstvého teplého chleba každé ráno! Stačí, ak večer predtým nastavíte časovač s odložením štartu, a pekáreň pre vás pripraví a upečie bochník, kým budete spať. A keď sa prebudíte, bude na vás čakať čerstvo upečený chlieb, na ktorom si pochutnáte hneď alebo až keď naň dostanete chuť.
3.9
z 5
7
Recenzie
Godgi
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктът има чудесни характеристики.
Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Badjon
19/06/2020
България
Страхотен уред!
Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)
Výhody
Безотказен и мултифункционален!
Nevýhody
Никакви!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Desy67
15/04/2020
България
Удобство за всеки дом
Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба
Výhody
Богат избор за приготвяне на печива
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб