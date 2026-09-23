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HD9046/90
Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
Zamilujete si neodolateľnú vôňu čerstvo upečeného teplého chleba každé ráno! Je to veľmi jednoduché… Večer pridajte vlastné prísady, nastavte časovač s odložením štartu na nasledujúce ráno a o zvyšok sa postará domáca pekáreň.
14 volieb menu (vrát. jogurtu)
1000 g
Čierna
Časovač s odložením štartu o 13 hodín
Domáca pekáreň Philips má 14 jednoduchých predvolených programov na dokonalé upečenie akéhokoľvek druhu chleba, od výdatného a sýteho celozrnného chleba až po bezlepkové, francúzske a sladké variácie. Dokáže tiež upiecť špeciálne pečivo, napríklad chlieb Borodinsky, Veľkonočný chlieb, pripraviť chutné cesto na cestoviny a dokonca aj džem. Čokoľvek upečiete, bude vždy chutné a samotná príprava veľmi jednoduchá, lebo predvoľby sa postarajú o teplotu a čas, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky. A ak sa ponáhľate, máte k dispozícii program na rýchle pečenie alebo dokonca super rýchly program, ktorý dokáže upiecť chlieb už za jednu hodinu.
Vďaka pokročilému systému na ovládanie teploty vám domáca pekáreň Philips VIVA umožňuje vychutnať si váš chlieb presne tak, ako ho máte radi – svetlý, stredne opečený alebo s tmavou kôrkou – jediným stlačením tlačidla na ovládacom paneli.
Upečte si toľko pečiva, koľko potrebujete. Jednoducho si na ovládacom paneli vyberte veľkosť bochníka a upečte stredný (750 g) alebo veľký (1000 g) chlieb podľa potreby.
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