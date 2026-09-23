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Všetky rady

  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba
  • Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionDomáca pekáreň

HD9046/90

Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba

Zamilujete si neodolateľnú vôňu čerstvo upečeného teplého chleba každé ráno! Je to veľmi jednoduché… Večer pridajte vlastné prísady, nastavte časovač s odložením štartu na nasledujúce ráno a o zvyšok sa postará domáca pekáreň.

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Upečte akýkoľvek druh. Je to ľahké a veľmi chutné!

Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného chleba

  • 14 volieb menu (vrát. jogurtu)

  • 1000 g

  • Čierna

  • Časovač s odložením štartu o 13 hodín

14 predvolených programov na pečenie chleba, miesenie cesta, prípravu džemu a dokonca aj jogurtu

14 predvolených programov na pečenie chleba, miesenie cesta, prípravu džemu a dokonca aj jogurtu

Domáca pekáreň Philips má 14 jednoduchých predvolených programov na dokonalé upečenie akéhokoľvek druhu chleba, od výdatného a sýteho celozrnného chleba až po bezlepkové, francúzske a sladké variácie. Dokáže tiež upiecť špeciálne pečivo, napríklad chlieb Borodinsky, Veľkonočný chlieb, pripraviť chutné cesto na cestoviny a dokonca aj džem. Čokoľvek upečiete, bude vždy chutné a samotná príprava veľmi jednoduchá, lebo predvoľby sa postarajú o teplotu a čas, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky. A ak sa ponáhľate, máte k dispozícii program na rýchle pečenie alebo dokonca super rýchly program, ktorý dokáže upiecť chlieb už za jednu hodinu.

3 úrovne intenzity opečenia pre dokonale chrumkavú kôrku

3 úrovne intenzity opečenia pre dokonale chrumkavú kôrku

Vďaka pokročilému systému na ovládanie teploty vám domáca pekáreň Philips VIVA umožňuje vychutnať si váš chlieb presne tak, ako ho máte radi – svetlý, stredne opečený alebo s tmavou kôrkou – jediným stlačením tlačidla na ovládacom paneli.

Pečenie dvoch veľkostí bochníkov až do veľkosti 1 kg

Pečenie dvoch veľkostí bochníkov až do veľkosti 1 kg

Upečte si toľko pečiva, koľko potrebujete. Jednoducho si na ovládacom paneli vyberte veľkosť bochníka a upečte stredný (750 g) alebo veľký (1000 g) chlieb podľa potreby.

Technické špecifikácie

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