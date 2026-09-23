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HD9104/00
Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
Parný hrniec Philips so správnym nastavením pre každé jedlo.
5 l 900 W
Manuálny časovač
Rozptyľovač arómy, bez BPA
Plast, bielo-zelená
Jedinečný rozptyľovač arómy parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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