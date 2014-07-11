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  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
  • Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionParný hrniec

HD9115/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare

Dokonalé nastavenie prípravy v pare pre každé jedlo.

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S rozptyľovačom arómy

Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare

  • 5 l 900 W

  • Manuálny časovač

  • Rozptyľ. arómy, miska na polievku/ryžu

  • Plast, bielo-béžová

Rozptyľovač arómy dodá jedlu viac chuti pomocou lahodných bylín a korenín

Rozptyľovač arómy dodá jedlu viac chuti pomocou lahodných bylín a korenín

Jedinečný rozptyľovač arómy parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.

Vďaka zdravej príprave v pare si jedlo zachová všetky nutričné hodnoty

Vďaka zdravej príprave v pare si jedlo zachová všetky nutričné hodnoty

Časovač prípravy jedla na prípravu rýb, zeleniny, ryže a iných pokrmov

Časovač prípravy jedla na prípravu rýb, zeleniny, ryže a iných pokrmov

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

11/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Daily Collection HD9115/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Daily Collection HD9115/00

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