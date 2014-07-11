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Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare
Dokonalé nastavenie prípravy v pare pre každé jedlo.
5 l 900 W
Manuálny časovač
Rozptyľ. arómy, miska na polievku/ryžu
Plast, bielo-béžová
Jedinečný rozptyľovač arómy parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Viola88
11/07/2014
Polska
Rewelacja
Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Daily Collection HD9115/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Daily Collection HD9115/00