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Všetky rady

  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
  • Každý deň dokonalo uvarené vajíčka

Varič vajec série 3000Každý deň dokonalo uvarené vajíčka

HD9137/90

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Každý deň dokonalo uvarené vajíčka
Uvarte si vajíčka tak, ako ich máte radi. Dokonalo uvarené vajíčka na mäkko, stredne tvrdé vajíčka, natvrdo a volské oká. S dostatočnou kapacitou pre celú rodinu, kompaktný a praktický dizajn, ktorý sa tiež ľahko čistí a nezaberá veľa miesta.
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3 súpravy platní na panini, sendviče a vafle

Každý deň dokonalo uvarené vajíčka

  • Rôzne úrovne varenia

  • Rodinná veľkosť

  • Výkon 400 W

  • Príslušenstvo na varenie bez škrupiny

  • Signál pripravenosti

Odmerka na presné výsledky so značkami hladiny vody

Odmerka na presné výsledky so značkami hladiny vody

Ak chcete dokonalé uvarené vajíčko, musíte mať presne vyvážený pomer vody, výkonu a času. V závislosti od typu pripravovaného vajíčka je potrebné doplniť rôzne množstvo vody. Na tejto odmerke sú uvedené jednotlivé značky hladiny vody na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Výkon varenia 400 W

Výkon varenia 400 W

Vysoký výkon variča vajec 400 W zaisťuje dokonalé výsledky pri každom použití a pri všetkých typoch vajec.

Tón signálu pripravenosti

Tón signálu pripravenosti

Ako signál pripravenosti zaznie krátke pípnutie, že sa dokončilo varenie a vaše vajíčka sú hotové.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/07/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je super.

Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.

Výhody

Dají se udělat až 6 vajec najednou.

Nevýhody

Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec

Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji

Výhody

ciste vareni, sikovny pomocnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

29/07/2024

България

България

Отлично допълнение към кухнята

Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.

Výhody

Бързина и качество

Nevýhody

ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky