Rôzne úrovne varenia
Rodinná veľkosť
Výkon 400 W
Príslušenstvo na varenie bez škrupiny
Signál pripravenosti
Ak chcete dokonalé uvarené vajíčko, musíte mať presne vyvážený pomer vody, výkonu a času. V závislosti od typu pripravovaného vajíčka je potrebné doplniť rôzne množstvo vody. Na tejto odmerke sú uvedené jednotlivé značky hladiny vody na dosiahnutie najlepších výsledkov.
Vysoký výkon variča vajec 400 W zaisťuje dokonalé výsledky pri každom použití a pri všetkých typoch vajec.
Ako signál pripravenosti zaznie krátke pípnutie, že sa dokončilo varenie a vaše vajíčka sú hotové.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mikeš 77
28/07/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je super.
Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.
Výhody
Dají se udělat až 6 vajec najednou.
Nevýhody
Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Osino
22/10/2024
Česká republika
Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec
Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji
Výhody
ciste vareni, sikovny pomocnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Мария Ж
29/07/2024
България
Отлично допълнение към кухнята
Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.
Výhody
Бързина и качество
Nevýhody
ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден