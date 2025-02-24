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  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih

Séria 3000Kanvica – 1,7 l, rodinná veľkosť, čierna

HD9318/20

4.7
| (18) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
Nová plastová kanvica Philips s objemom 1,7 l, s automaticky otvárateľným vekom a svetelným indikátorom poskytuje možnosť rýchlej a jednoduchej prípravy vášho obľúbeného nápoja.
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Rodinná veľkosť s objemom 1,7 l je ideálna pre každého

Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih

  • 1,7 l

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Elegantný svetelný indikátor integrovaný v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

18

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник

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  • 10% zľava
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