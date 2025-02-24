1,7 l
Odpružené veko
Svetelná kontrolka
Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.
Elegantný svetelný indikátor integrovaný v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.
4.7
z 5
18
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Overený kupujúci
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Overený kupujúci
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 HD9318/20 Чайник