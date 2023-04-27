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  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
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  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
  • Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih

Séria 3000Plastová kanvica

HD9318/70

4.7
| (20) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt
Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih
Nová plastová kanvica Philips s objemom 1,7 l, s automaticky otvárateľným vekom a svetelným indikátorom poskytuje možnosť rýchlej a jednoduchej prípravy vášho obľúbeného nápoja.
Zobraziť všetky výhody

Rodinná veľkosť s objemom 1,7 l je ideálna pre každého

Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih

  • 1,7 l

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Elegantný svetelný indikátor integrovaný v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

20

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

3
2

27/04/2023

Slovensko

Slovensko

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

45

[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz

Výhody

objem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

03/12/2022

Česká republika

Česká republika

Úžasný pomocník

Konvice je krásný a elegantní doplněk . Opravdu mně překvapila . Nejen ,že je designově hezká, ale je také velmi tichá, voda se v ni rychle ohřeje. Je dobře, že na odměrce na stěně konvice jsou označeny i počty hrnků celkem 7 šálků. Vejde se do ní 1,7 l vody . Výhodou je navíjecí kabel v podložce,takže se dá i zkrátit. Za mne určitě doporučuji.

Výhody

Rychlý ohřev, design, tichá

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

26/11/2022

Česká republika

Česká republika

konvice HD9318/00

Pěkná konvice, s velkým objemem. Oproti předešlé se s ní dá lépe kontrolovat proud při vylévání, což jsem ocenil při přípravě filtrované kávy.

Výhody

objem, rychlost, sítko

Nevýhody

výška, záleží ale na dřezu/baterii

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

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  • Tipy a triky