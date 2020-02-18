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  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD9322/60

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
Kovová elektrická kanvica v štýlovej červenej farbe, ktorá je navrhnutá vo Veľkej Británii, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii a obsahuje ovládanie teploty, je bezpečná a vyrobená na dlhodobé používanie
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Vyrobená na dlhodobé používanie

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

  • 1,7 l

  • 2 200 W

  • Červená

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/02/2020

България

България

Overený kupujúci

Спестяваща време кана

Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!

Výhody

Ергономичен дизайн, бързо действие.

Nevýhody

Не съм забелязал.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/30 Електрическа кана

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/30 Електрическа кана

12/04/2019

Україна

Україна

Якісний чайник за середньою ціною.

Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/31 Kettle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/31 Kettle

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  • Tipy a triky