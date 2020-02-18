Tento produkt už nie je dostupný
1,7 l
2 200 W
Červená
Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie.
Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Красо
18/02/2020
България
Overený kupujúci
Спестяваща време кана
Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!
Výhody
Ергономичен дизайн, бързо действие.
Nevýhody
Не съм забелязал.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/30 Електрическа кана
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/30 Електрическа кана
Oleh61
12/04/2019
Україна
Якісний чайник за середньою ціною.
Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/31 Kettle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9322/31 Kettle