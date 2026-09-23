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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
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Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKanvica

HD9334/11

1 Ocenenie

Štýlový dizajn, vysoká odolnosť

Inteligentný dizajn tejto kanvice vám umožní vidieť množstvo vody z akéhokoľvek uhla a zároveň efektívne odfiltruje vodný kameň vďaka filtru s mikrosieťkou. Spoľahlivé a efektívne zovretie, dlhá životnosť!

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Priehľadný dizajn vám pomáha uvariť množstvo, ktoré potrebujete

Štýlový dizajn, vysoká odolnosť

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plast

360° intuitívny ukazovateľ hladiny vody

360° intuitívny ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ hladiny vody čitateľný z každého uhla vďaka priehľadnému telu. Štýlové pásiky prakticky ukazujú hladinu vody, a tiež koľko šálok ňou môžete naplniť.

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Obrázok VRS_AWARD-612378

Hodnotenie

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