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HD9334/11
Štýlový dizajn, vysoká odolnosť
Inteligentný dizajn tejto kanvice vám umožní vidieť množstvo vody z akéhokoľvek uhla a zároveň efektívne odfiltruje vodný kameň vďaka filtru s mikrosieťkou. Spoľahlivé a efektívne zovretie, dlhá životnosť!
1,5 l
2200 W
Plast
Ukazovateľ hladiny vody čitateľný z každého uhla vďaka priehľadnému telu. Štýlové pásiky prakticky ukazujú hladinu vody, a tiež koľko šálok ňou môžete naplniť.
Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
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