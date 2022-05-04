1,7 l
Snímateľné veko
Modrý svetelný indikátor
Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.
4.9
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Koliesko
04/05/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Klasika za skvelú cenu
[Employee of philipsglobal] Výrobok sa skvele používa, perfektne sadne do ruky, ocenujem odnimatelný horný kryt, ktorý ked je na pánte tak sa po čase vykvendlá. Hezky sa dá naplniť aj v nízkom drese. Voda je ohriata za pár minut, plynová ani elektrická platna nemá šancu.
Výhody
Rychlost, jednoduchosť
Nevýhody
žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru
m.majkl
07/10/2020
Česká republika
skvělý design
nová rychlovarná konvice z řady Philips vypadá již na první pohled velic zajímavě. Podsvícení při jejím provozu přidává konvice na její přitažlivosti. Rychlost ohřevu je samozřejmostí. Nevýhodou je, že se nedá změnit barva podsvícení z modré na jakoukoli jinou.
Výhody
designové provedení
Nevýhody
nelze měnit barvy podsvícení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru
Vinstons
04/04/2023
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Замечательный чайник
Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую
Výhody
Дизайн, удобство, скорость нагрева.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л