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  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť
  • Moderný dizajn, dlhá životnosť

Séria 5000Sklenená kanvica – svetlo, 1,7 l

HD9339/80

4.9
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Moderný dizajn, dlhá životnosť
Naša 1,7 l sklená kanvica rodinnej veľkosti má moderný dizajn s intuitívnym modrým svetelným indikátorom vo vnútri základne, vďaka ktorému budete vedieť, že je kanvica zapnutá.
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Trvácne krištáľovo čisté sklo so svetelným indikátorom

Moderný dizajn, dlhá životnosť

  • 1,7 l

  • Snímateľné veko

  • Modrý svetelný indikátor

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2022

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

Klasika za skvelú cenu

[Employee of philipsglobal] Výrobok sa skvele používa, perfektne sadne do ruky, ocenujem odnimatelný horný kryt, ktorý ked je na pánte tak sa po čase vykvendlá. Hezky sa dá naplniť aj v nízkom drese. Voda je ohriata za pár minut, plynová ani elektrická platna nemá šancu.

Výhody

Rychlost, jednoduchosť

Nevýhody

žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru

07/10/2020

Česká republika

Česká republika

skvělý design

nová rychlovarná konvice z řady Philips vypadá již na první pohled velic zajímavě. Podsvícení při jejím provozu přidává konvice na její přitažlivosti. Rychlost ohřevu je samozřejmostí. Nevýhodou je, že se nedá změnit barva podsvícení z modré na jakoukoli jinou.

Výhody

designové provedení

Nevýhody

nelze měnit barvy podsvícení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series HD9339/80 Skleněná varná konvice - lehká, 1,7 litru

04/04/2023

Україна

Україна

Overený kupujúci

Замечательный чайник

Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую

Výhody

Дизайн, удобство, скорость нагрева.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

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