VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

Daily CollectionRýchlovarná kanvica

HD9350/90

4.7
| (77) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
Odolná kanvica z ušľachtilej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie. Spoločnosť Philips pretavila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov svojich skúseností a vedomostí.
Zobraziť všetky výhody

Na dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

  • Kov

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

  • 1,7 l

Kov z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304)

Kovové diely z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304) zaručia čistý a bezpečný pohár vody.

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

77

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Rýchlovarná kanvica Daily Collection HD9350/90

Výborná rýchlovarná kanvica, zatiaľ spokojnosť. Dobre vyzerá v kuchyni, jeden z produktov Daily Collection, hlučnosť je ok, vodu zohrieva rýchlo, nie je celá z plastu, filter je kvalitný, hustý, čo je dobré, kanvica sa ľahko sa čistí.

Výhody

Značka Philips, pomer cena/kvalita

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

03/03/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips konvica

S konvicou som spokojná, je tichá a naozaj rýchlovarná. Zatiaľ používame viac ako mesiac.

Výhody

tichá, rýchlovarná

Nevýhody

xxx

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

16/11/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jednoduchá a funkční

líbí se mi jednoduchost konvice a také to, že je skoro celá z nerezu

Výhody

rychlá, má otevírací tlačítko

Nevýhody

je lesklá takže na ní mohou být více vidět šmouhy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9351/90 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9351/90 Varná konvice

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320