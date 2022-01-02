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  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

Daily CollectionKanvica

HD9350/91

4.4

| (21) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

Odolná kanvica z ušľachtilej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie. Spoločnosť Philips pretavila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov svojich skúseností a vedomostí.

Zobraziť všetky výhody

Na dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

  • Kov

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

  • 1,7 l

Kov z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304)

Kovové diely z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304) zaručia čistý a bezpečný pohár vody.

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa

Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

21

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

3
2

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

S konvicí jsem velice spokojená

Konvici jsem si koupila, protože je s ní spokojená i maminka. Je vynikající, vodu ohřívá velice rychle, není hlučná. Dobře se udržuje, vyhovuje mi modré podsvícení. Má krásný design, jsem s ní velice spokojená.

Výhody

Rychlá a designově krásná konvice

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice

Date of Use 2020-12-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice

Date of Use 2020-12-02

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Elegantní vzhled

Krásná rychlovarná konvice, která plní svou funkci na jedničku. Voda je rychle uvařená. Oceňuji kvalitní materiál.

Výhody

Rychlost

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice

Date of Use 2020-05-12

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice

Date of Use 2020-05-12

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Designová konvice

Krásná nerezová konvice pro ohřev teplé vody. Ideální kapacita 1,7 l splňuje požadavky většiny domácností. Design je opravdu luxusní a vynikne v každé kuchyni. Při zapnutí svítí pěkně modře LED páčka pod rukojetí. Ohřev vody probíhá opravdu rychle za cenu trochu větší hlučnosti. Dobré je i sítko na filtrování nečistot.

Výhody

Cena, kvalita, design, rychlost ohřevu.

Nevýhody

Trochu hlučnější (nemusí být na škodu)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice

Date of Use 2020-05-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice

Date of Use 2020-05-04

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  1. O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320