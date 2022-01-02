Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
Odolná kanvica z ušľachtilej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie. Spoločnosť Philips pretavila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov svojich skúseností a vedomostí.
Kov
Odpružené veko
Svetelná kontrolka
1,7 l
Kovové diely z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304) zaručia čistý a bezpečný pohár vody.
Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.
Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
4.4
z 5
21
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
marky468
02/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
S konvicí jsem velice spokojená
Konvici jsem si koupila, protože je s ní spokojená i maminka. Je vynikající, vodu ohřívá velice rychle, není hlučná. Dobře se udržuje, vyhovuje mi modré podsvícení. Má krásný design, jsem s ní velice spokojená.
Výhody
Rychlá a designově krásná konvice
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice
Date of Use 2020-12-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice
Date of Use 2020-12-02
SponLi
12/05/2021
Česká republika
Elegantní vzhled
Krásná rychlovarná konvice, která plní svou funkci na jedničku. Voda je rychle uvařená. Oceňuji kvalitní materiál.
Výhody
Rychlost
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice
Date of Use 2020-05-12
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice
Date of Use 2020-05-12
04/05/2021
Česká republika
Designová konvice
Krásná nerezová konvice pro ohřev teplé vody. Ideální kapacita 1,7 l splňuje požadavky většiny domácností. Design je opravdu luxusní a vynikne v každé kuchyni. Při zapnutí svítí pěkně modře LED páčka pod rukojetí. Ohřev vody probíhá opravdu rychle za cenu trochu větší hlučnosti. Dobré je i sítko na filtrování nečistot.
Výhody
Cena, kvalita, design, rychlost ohřevu.
Nevýhody
Trochu hlučnější (nemusí být na škodu)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice
Date of Use 2020-05-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD9350/91 Rychlovarná konvice
Date of Use 2020-05-04
O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320