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  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
  • Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

Daily CollectionKanvica

HD9350/96

4.7
| (77) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Navrhnuté pre dlhodobú životnosť
Odolná kanvica z ušľachtilej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie. Spoločnosť Philips pretavila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov svojich skúseností a vedomostí.
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Na dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

  • Kov

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

  • 1,7 l

Kov z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304)

Kovové diely z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304) zaručia čistý a bezpečný pohár vody.

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

77

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Rýchlovarná kanvica Daily Collection HD9350/90

Výborná rýchlovarná kanvica, zatiaľ spokojnosť. Dobre vyzerá v kuchyni, jeden z produktov Daily Collection, hlučnosť je ok, vodu zohrieva rýchlo, nie je celá z plastu, filter je kvalitný, hustý, čo je dobré, kanvica sa ľahko sa čistí.

Výhody

Značka Philips, pomer cena/kvalita

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

03/03/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips konvica

S konvicou som spokojná, je tichá a naozaj rýchlovarná. Zatiaľ používame viac ako mesiac.

Výhody

tichá, rýchlovarná

Nevýhody

xxx

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica

16/11/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jednoduchá a funkční

líbí se mi jednoduchost konvice a také to, že je skoro celá z nerezu

Výhody

rychlá, má otevírací tlačítko

Nevýhody

je lesklá takže na ní mohou být více vidět šmouhy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9351/90 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9351/90 Varná konvice

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  1. O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320