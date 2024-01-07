Kov
Odpružené veko
Svetelná kontrolka
1,7 l
Kovové diely z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304) zaručia čistý a bezpečný pohár vody.
Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.
4.7
z 5
77
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Stephanko
07/01/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Rýchlovarná kanvica Daily Collection HD9350/90
Výborná rýchlovarná kanvica, zatiaľ spokojnosť. Dobre vyzerá v kuchyni, jeden z produktov Daily Collection, hlučnosť je ok, vodu zohrieva rýchlo, nie je celá z plastu, filter je kvalitný, hustý, čo je dobré, kanvica sa ľahko sa čistí.
Výhody
Značka Philips, pomer cena/kvalita
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica
janujka
03/03/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips konvica
S konvicou som spokojná, je tichá a naozaj rýchlovarná. Zatiaľ používame viac ako mesiac.
Výhody
tichá, rýchlovarná
Nevýhody
xxx
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD9350/90 Rýchlovarná kanvica
nakisek
16/11/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jednoduchá a funkční
líbí se mi jednoduchost konvice a také to, že je skoro celá z nerezu
Výhody
rychlá, má otevírací tlačítko
Nevýhody
je lesklá takže na ní mohou být více vidět šmouhy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9351/90 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9351/90 Varná konvice
O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320