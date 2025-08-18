Kov
Odpružené veko
Svetelná kontrolka
1,7 l
Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.
Elegantný svetelný indikátor integrovaný v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.
4.8
z 5
101
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Jarda HK
18/08/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spolehlivá a bezproblémová konvice, pěkný design
Bezproblémová funkčnost, pěkný design, kvalitní provedení, jednoduchá údržba. Oceňuji spolehlivost i po delší době používání (tzn. po záruce), což se o předchozí konvici jiného výrobce nedá říci.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Karel Spavec
11/06/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek funguje jak má.
Jednoduchost,funkčnost, výborný vzhled a kvalita .
Výhody
Kvalita,
Nevýhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Vejmitsch
01/11/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Rychlovarná konvice
Tato rychlovarná konvice zcela splňuje moje očekávání. Mám v rodině již druhou a jsem velmi spokojen. Ohřev vody je rychlý, nicméně v prvním okamžiku je i poměrně hlučný. Dalším důvodem je dostačující objem nádoby. Konvice není není zcela lehká. Konvice co již mám doma více jak rok je stále v dobré kondici a zpracování i materiál jsou kvalitní. Mohu doporučit
Výhody
Rychlost ohřevu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320