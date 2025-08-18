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  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
  • Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek

Viva CollectionKanvica

HD9355/90

4.8
| (101) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
Odolná kanvica kompletne vyrobená z bezpečnej nehrdzavejúcej potravinárskej ocele pre dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie – s pohodlným režimom udržiavania teploty, ktorý je vždy pripravený poslúžiť. Spoločnosť Philips vložila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov spoľahlivosti a odborných skúseností.
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S funkciou udržiavania teploty

Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek

  • Kov

  • Odpružené veko

  • Svetelná kontrolka

  • 1,7 l

Funkcia udržiavania teploty bez opätovného varenia

Funkcia udržiavania teploty zachová teplotu vody vo vašej kanvici na nastavenej úrovni, takže ju nemusíte znova variť.

Odolné telo z nehrdzavejúcej ocele zaisťujúce dlhú životnosť

Odolná celokovová konštrukcia z leštenej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje dlhodobé a spoľahlivé používanie.

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

101

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

18/08/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spolehlivá a bezproblémová konvice, pěkný design

Bezproblémová funkčnost, pěkný design, kvalitní provedení, jednoduchá údržba. Oceňuji spolehlivost i po delší době používání (tzn. po záruce), což se o předchozí konvici jiného výrobce nedá říci.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

11/06/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek funguje jak má.

Jednoduchost,funkčnost, výborný vzhled a kvalita .

Výhody

Kvalita,

Nevýhody

-----

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9355/92 Varná konvice

01/11/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Rychlovarná konvice

Tato rychlovarná konvice zcela splňuje moje očekávání. Mám v rodině již druhou a jsem velmi spokojen. Ohřev vody je rychlý, nicméně v prvním okamžiku je i poměrně hlučný. Dalším důvodem je dostačující objem nádoby. Konvice není není zcela lehká. Konvice co již mám doma více jak rok je stále v dobré kondici a zpracování i materiál jsou kvalitní. Mohu doporučit

Výhody

Rychlost ohřevu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

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  1. O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320