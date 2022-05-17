Perfektné zaliatie od zeleného čaju po detskú stravu
Ak má chuť rôznych prísad a nápojov dokonale vyniknúť, je potrebné použiť vodu rozličnej teploty. Vďaka tlačidlám predvolieb na základni tejto elegantnej rýchlovarnej kanvice jednoducho nastavíte správnu teplotu.
Kov
1,7 l
Odpružené veko
Nastavenia predvolených teplôt s hodnotou 40, 60, 80 a 100 °C zabezpečia správnu teplotu mlieka pre bábätko, čaju, instantnej kávy, polievky alebo cestovín. O informácie o tom, akú teplotu je potrebné použiť na čo najlepšiu prípravu nápoja, vždy požiadajte výrobcu daného nápoja.
Funkcia udržiavania teploty zachová teplotu vody vo vašej rýchlovarnej kanvici na nastavenej úrovni, takže ju nemusíte znova variť.
Praktické ukazovatele hladiny vody vrátane ukazovateľa jednej šálky zaistia, že si pripravíte len také množstvo vody, ktoré potrebujete, čím šetríte energiu (jedna 250 ml šálka vody oproti 1 l) aj vodu a prispievate k lepšiemu životnému prostrediu.
4.9
z 5
42
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
BaryBury
17/05/2022
Česká republika
Skvělý pomocník
Konvici bych doporučila všem maminkám, které svá miminka krmí umělým mlékem. Možností volby teploty máte jistotu, že dítko dostane mléko přesně v takové teplotě, v jaké se má připravovat i podávat. Za mě skvělý pomocník v domácnosti. Objem konvice pro dvoučlennou domácnost víc, jak dostačující.
Výhody
Volba teploty, ukazatel množství vody v šálcích, funkce keep warm
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Dátum použitia 2021-11-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Dátum použitia 2021-11-17
Kamba
10/05/2022
Česká republika
výrobek splňuje vše co jsem chtěl
výrobek funguje spolehlivě a líbí se mi i jeho design
Výhody
vaří na požadovanou teplotu
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Dátum použitia 2021-04-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Dátum použitia 2021-04-10
Honza123456789
12/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše prostě nenápadně funguje
Má celkově hezký vzhled, umístění ovladačů je dobře řešeno, dělá přesně to co jsem očekával.
Výhody
Umí ohřát vodu na různou teplotu, což je super, když třeba chystáte sunar pro prcka.
Nevýhody
Žádné jsem nezaznamenal
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Dátum použitia 2020-02-12
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Dátum použitia 2020-02-12
Funkcia udržania teploty by mala udržiavať vodu 30 minút na nastavenej teplote s toleranciou ± 5 °C pri výberoch teplôt nižších ako 100 °C. Pri výbere teploty 100 °C by mala byť teplota udržiavaná v rozmedzí od 90 °C do 100 °C, aby sa predišlo opätovnému vareniu.
O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320.