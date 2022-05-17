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  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Kolekcia AvanceKov. kanvica – ovládač teploty, udržiavanie teploty

HD9359/90

4.9

| (42) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Perfektné zaliatie od zeleného čaju po detskú stravu

Ak má chuť rôznych prísad a nápojov dokonale vyniknúť, je potrebné použiť vodu rozličnej teploty. Vďaka tlačidlám predvolieb na základni tejto elegantnej rýchlovarnej kanvice jednoducho nastavíte správnu teplotu.

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S funkciou ovládania a udržiavania teploty

Perfektné zaliatie od zeleného čaju po detskú stravu

  • Kov

  • 1,7 l

  • Odpružené veko

4 tlačidlá s predvolenou teplotou pre rôzne nápoje a prísady

4 tlačidlá s predvolenou teplotou pre rôzne nápoje a prísady

Nastavenia predvolených teplôt s hodnotou 40, 60, 80 a 100 °C zabezpečia správnu teplotu mlieka pre bábätko, čaju, instantnej kávy, polievky alebo cestovín. O informácie o tom, akú teplotu je potrebné použiť na čo najlepšiu prípravu nápoja, vždy požiadajte výrobcu daného nápoja.

Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú podľa vami nastavenej teploty*

Funkcia udržiavania teploty zachová teplotu vody vo vašej rýchlovarnej kanvici na nastavenej úrovni, takže ju nemusíte znova variť.

Ušetrite až 69 % energie s ukazovateľmi šálok

Ušetrite až 69 % energie s ukazovateľmi šálok

Praktické ukazovatele hladiny vody vrátane ukazovateľa jednej šálky zaistia, že si pripravíte len také množstvo vody, ktoré potrebujete, čím šetríte energiu (jedna 250 ml šálka vody oproti 1 l) aj vodu a prispievate k lepšiemu životnému prostrediu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

42

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Konvici bych doporučila všem maminkám, které svá miminka krmí umělým mlékem. Možností volby teploty máte jistotu, že dítko dostane mléko přesně v takové teplotě, v jaké se má připravovat i podávat. Za mě skvělý pomocník v domácnosti. Objem konvice pro dvoučlennou domácnost víc, jak dostačující.

Výhody

Volba teploty, ukazatel množství vody v šálcích, funkce keep warm

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Dátum použitia 2021-11-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Dátum použitia 2021-11-17

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

výrobek splňuje vše co jsem chtěl

výrobek funguje spolehlivě a líbí se mi i jeho design

Výhody

vaří na požadovanou teplotu

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Dátum použitia 2021-04-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Dátum použitia 2021-04-10

12/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše prostě nenápadně funguje

Má celkově hezký vzhled, umístění ovladačů je dobře řešeno, dělá přesně to co jsem očekával.

Výhody

Umí ohřát vodu na různou teplotu, což je super, když třeba chystáte sunar pro prcka.

Nevýhody

Žádné jsem nezaznamenal

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Dátum použitia 2020-02-12

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Dátum použitia 2020-02-12

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  1. Funkcia udržania teploty by mala udržiavať vodu 30 minút na nastavenej teplote s toleranciou ± 5 °C pri výberoch teplôt nižších ako 100 °C. Pri výbere teploty 100 °C by mala byť teplota udržiavaná v rozmedzí od 90 °C do 100 °C, aby sa predišlo opätovnému vareniu.

  2. O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320.