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  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
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Eco Conscious EditionKanvica radu 5000

HD9365/10

4.6
| (12) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

4 Ocenenia

Raňajky odteraz ešte lepšie
Pripravte si každé ráno svoj obľúbený nápoj, ktorý vás prebudí, rýchlo a jednoducho. Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastu², s uhlíkovou stopou zníženou počas výrobného procesu o 25 %¹ a energeticky účinnými funkciami pre zelenšiu budúcnosť.
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S kanvicou Philips z edície Eco Conscious

Raňajky odteraz ešte lepšie

  • 100 % bioplast²

  • Objem 1,7 l

  • Jednoducho čitateľný ukazovateľ hladiny vody

  • Matná zamatovo biela povrchová úprava

S výkonom 2 200 W si za okamih pripravíte svoj teplý nápoj

Doprajte si svoj obľúbený nápoj na prebudenie každé ráno rýchlo a jednoducho s touto výkonnou kanvicou.

Trvalo udržateľný dizajn pre zelenšiu budúcnosť

Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastov² a so stopou CO2 zníženou o 25 %¹. Tento prelomový materiál bude mať nepochybne pozitívny dopad ako na vašu kuchyňu, tak aj na životné prostredie.

Ušetrite až 46 % energie s ukazovateľmi šálok

Ušetrite až 46 % energie s ukazovateľmi šálok

Praktické ukazovatele hladiny vody vrátane ukazovateľa jednej šálky zaistia, že si pripravíte len také množstvo vody, ktoré potrebujete, čím šetríte energiu (jedna 250 ml šálka vody oproti 1 l) aj vodu a prispievate k lepšiemu životnému prostrediu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

12

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

3
2

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Konvice, která nenechá ve štychu

Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.

Výhody

Rychlost a design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

24/10/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá Eco konvice

Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.

Výhody

Ekologičnost, Design, Ergonomičnost

Nevýhody

žádné

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super eko konvice

U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.

Výhody

pěkný design, rychlá, pěkně se drží

Nevýhody

krátký kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹Výpočet založený na výrobe rovnakého spotrebiča s použitím bioplastu v porovnaní so 100 % pôvodným plastom (alebo pôvodným polypropylénom)

  2. ²Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 84 % celkového množstva plastu).