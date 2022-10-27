100 % bioplast²
Objem 1,7 l
Jednoducho čitateľný ukazovateľ hladiny vody
Matná zamatovo biela povrchová úprava
Doprajte si svoj obľúbený nápoj na prebudenie každé ráno rýchlo a jednoducho s touto výkonnou kanvicou.
Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastov² a so stopou CO2 zníženou o 25 %¹. Tento prelomový materiál bude mať nepochybne pozitívny dopad ako na vašu kuchyňu, tak aj na životné prostredie.
Praktické ukazovatele hladiny vody vrátane ukazovateľa jednej šálky zaistia, že si pripravíte len také množstvo vody, ktoré potrebujete, čím šetríte energiu (jedna 250 ml šálka vody oproti 1 l) aj vodu a prispievate k lepšiemu životnému prostrediu.
Ocenenia
4.6
z 5
12
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Konvice, která nenechá ve štychu
Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.
Výhody
Rychlost a design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Matheo96
24/10/2022
Česká republika
Skvělá Eco konvice
Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.
Výhody
Ekologičnost, Design, Ergonomičnost
Nevýhody
žádné
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Super eko konvice
U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.
Výhody
pěkný design, rychlá, pěkně se drží
Nevýhody
krátký kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
¹Výpočet založený na výrobe rovnakého spotrebiča s použitím bioplastu v porovnaní so 100 % pôvodným plastom (alebo pôvodným polypropylénom)
²Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 84 % celkového množstva plastu).