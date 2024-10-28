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  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené
  • Vnútri horúce, zvonka studené

Kanvica s dvojitou stenou 5000Kanvica s dvojitou stenou série 5000

HD9395/90

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vnútri horúce, zvonka studené
Bezproblémové varenie s našou kanvicou s dvojitou stenou: Trvalý ohrev, absolútna bezpečnosť vďaka dvojitej stene a energetická úspora s funkciou ukazovateľa pohára. Vnútorný hrniec vyrobený z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele je zárukou hygienickej čistoty a životnosti.
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Dvojitá stena s hladkým vnútrom z nehrdzavejúcej ocele

Vnútri horúce, zvonka studené

  • Bezpečné a efektívne varenie

  • Výkonný na použitie, prepracovaný dizajn

  • Objem 1,7 l pre celú rodinu

Kanvica s dvojitou stenou s izolačnou vrstvou

Kanvica s dvojitou stenou s izolačnou vrstvou

Nie je potrebné čakať, kým vonkajšok kanvice ochladne. Naša kanvica s dvojitou stenou má izolačnú vrstvu, ktorá zabezpečuje chladný vonkajšok, pričom dlhší čas uchováva teplotu vody vo vnútri.

Ochrana proti varu naprázdno s ovládačom Strix

Ochrana proti varu naprázdno s ovládačom Strix

Zabudovaný ovládač Strix zaisťuje, že sa automaticky vypne, ak v nej nie je voda alebo zdvihnutá zo svojho podstavca. Znižuje to riziko varu naprázdno, čo spôsobuje poškodenie a predchádza plytvaniu energie.

Nehrdzavejúca hygienická úprava vhodná pre potraviny a protikorózna úprava

Nehrdzavejúca hygienická úprava vhodná pre potraviny a protikorózna úprava

Vždy si užite bezpečné a čisté servírovanie. Kanvica je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele vhodnej pre potraviny pre maximálnu hygienu a zamedzenie korózii.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Má skvělé fence

Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design

Výhody

Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

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