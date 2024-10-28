Bezpečné a efektívne varenie
Výkonný na použitie, prepracovaný dizajn
Objem 1,7 l pre celú rodinu
Nie je potrebné čakať, kým vonkajšok kanvice ochladne. Naša kanvica s dvojitou stenou má izolačnú vrstvu, ktorá zabezpečuje chladný vonkajšok, pričom dlhší čas uchováva teplotu vody vo vnútri.
Zabudovaný ovládač Strix zaisťuje, že sa automaticky vypne, ak v nej nie je voda alebo zdvihnutá zo svojho podstavca. Znižuje to riziko varu naprázdno, čo spôsobuje poškodenie a predchádza plytvaniu energie.
Vždy si užite bezpečné a čisté servírovanie. Kanvica je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele vhodnej pre potraviny pre maximálnu hygienu a zamedzenie korózii.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Pezeta
28/10/2024
Česká republika
Má skvělé fence
Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design
Výhody
Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series