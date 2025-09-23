Bezpečné a efektívne varenie
Krásny vzhľad, ľahké použitie
Objem 1,7 l pre celú rodinu
Čaj, káva, dojčenské jedlo, kakao, instantné rezance a mnohé iné majú úžitok z ohrevu pri rôznych teplotách. Toto ovládanie teploty kanvice ponúka 6 nastavení teploty od 40 °C °do 100 °C vždy na dokonalé a bezpečné servírovanie.
Keď teplota dosiahne požadovanú teplotu, naša inteligentná funkcia udržiavania teploty uchováva presnú teplotu vody. Opätovné varenie nie je potrebné.
Nie je potrebné čakať, kým vonkajšok kanvice ochladne. Naša funkcia kanvice s ovládaním teploty má dvojitú izolačnú vrstvu, ktorá neustále zabezpečuje vonkajšok chladný na dotyk, pričom vnútri uchováva teplotu vody pre dlhšie dúšky pohodlia.
5.0
z 5
18
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
andrijs
23/09/2025
Україна
Overený kupujúci
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
дядо_ И
23/03/2025
България
Красив и качествен продукт
Много съм доволен, защото имах точни изисквания какво да търся. Първо -вътрешният обем, където е водата да не е от пластмаса, а да е еднороден неръждаем метал, без силикони, гума и други, защото старата ни кана протече точно през уплътнителите за по малко от 5-6 месеца и през цялото това време миришеше на пластмаса . Второ-да не губи много топлина. Трето-да няма разни прозорчета от пластмаса за нивото а водата, защото с времето се спукват и тече-това се случи на по-предишна кана. Четири-да има лесно и интуитивно управление. За дизайна нямах претенции, но определено пасна идеално в кухнята. Цената е по-висока от подобните аналози, като примерно аз намерих почти подобен продукт с 40% по-ниска цена, но купих Philips-а, защото им имам по-голямо доверие.
Výhody
високо качество
Nevýhody
засега не намирам
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена
Vastica56
22/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode
Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.
Výhody
Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno