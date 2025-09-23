VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
  • Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou

Séria 7000Kanvica s dvojitou stenou

HD9396/90

5
| (18) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou
Vedeli ste, že vaše obľúbené nápoje, polievky a rezance chutia lepšie po zahriatí na určitú teplotu? Naša kanvica s dvojitou stenou a ovládaním teploty sa vnútri zohreje na presnú teplotu, zatiaľ čo z vonkajšej strany zostane chladná.
Zobraziť všetky výhody

Jednoduché ovládanie s displejom na rukoväti

Viac ako 10 druhov jedál a nápojov so správnou teplotou

  • Bezpečné a efektívne varenie

  • Krásny vzhľad, ľahké použitie

  • Objem 1,7 l pre celú rodinu

10+ jedál a nápojov

10+ jedál a nápojov

Čaj, káva, dojčenské jedlo, kakao, instantné rezance a mnohé iné majú úžitok z ohrevu pri rôznych teplotách. Toto ovládanie teploty kanvice ponúka 6 nastavení teploty od 40 °C °do 100 °C vždy na dokonalé a bezpečné servírovanie.

Funkcia udržiavania teploty

Funkcia udržiavania teploty

Keď teplota dosiahne požadovanú teplotu, naša inteligentná funkcia udržiavania teploty uchováva presnú teplotu vody. Opätovné varenie nie je potrebné.

Bezpečné na dotyk

Bezpečné na dotyk

Nie je potrebné čakať, kým vonkajšok kanvice ochladne. Naša funkcia kanvice s ovládaním teploty má dvojitú izolačnú vrstvu, ktorá neustále zabezpečuje vonkajšok chladný na dotyk, pričom vnútri uchováva teplotu vody pre dlhšie dúšky pohodlia.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

18

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Overený kupujúci

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

23/03/2025

България

България

Красив и качествен продукт

Много съм доволен, защото имах точни изисквания какво да търся. Първо -вътрешният обем, където е водата да не е от пластмаса, а да е еднороден неръждаем метал, без силикони, гума и други, защото старата ни кана протече точно през уплътнителите за по малко от 5-6 месеца и през цялото това време миришеше на пластмаса . Второ-да не губи много топлина. Трето-да няма разни прозорчета от пластмаса за нивото а водата, защото с времето се спукват и тече-това се случи на по-предишна кана. Четири-да има лесно и интуитивно управление. За дизайна нямах претенции, но определено пасна идеално в кухнята. Цената е по-висока от подобните аналози, като примерно аз намерих почти подобен продукт с 40% по-ниска цена, но купих Philips-а, защото им имам по-голямо доверие.

Výhody

високо качество

Nevýhody

засега не намирам

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена

22/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode

Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.

Výhody

Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky