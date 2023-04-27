Preskúmajte kompl. raňaj. súpravu 3000
Rôzne vlastné pokrmy a horúce nápoje
Jemný dizajn, moderný doplnok kuchyne
Preskúmajte našu kompletnú raňajkovú súpravu série 3000 s príslušným hriankovačom a kávovarom na prekvapkávanú kávu. Navrhnuté na štýlový začiatok dňa!
Veľký objem kanvice 1,7 l je vhodný pre celú rodinu – od varenia čaju až po prípravu večere.
Plochy vyhrievací článok z nehrdzavejúcej ocele je skrytý, čo umožňuje rýchle varenie a ľahké čistenie. Udržujte vodu čerstvú a čistú pred každým použitím, počas neho a po ňom.
4.7
z 5
20
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
biafiori
27/04/2023
Slovensko
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
45
[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz
Výhody
objem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
_martirossa
03/12/2022
Česká republika
Úžasný pomocník
Konvice je krásný a elegantní doplněk . Opravdu mně překvapila . Nejen ,že je designově hezká, ale je také velmi tichá, voda se v ni rychle ohřeje. Je dobře, že na odměrce na stěně konvice jsou označeny i počty hrnků celkem 7 šálků. Vejde se do ní 1,7 l vody . Výhodou je navíjecí kabel v podložce,takže se dá i zkrátit. Za mne určitě doporučuji.
Výhody
Rychlý ohřev, design, tichá
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
zaxc
26/11/2022
Česká republika
konvice HD9318/00
Pěkná konvice, s velkým objemem. Oproti předešlé se s ní dá lépe kontrolovat proud při vylévání, což jsem ocenil při přípravě filtrované kávy.
Výhody
objem, rychlost, sítko
Nevýhody
výška, záleží ale na dřezu/baterii
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice