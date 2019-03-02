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  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
  • Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaTeplovzdušná fritéza Airfryer

HD9925/00

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov
S týmto špeciálnym príslušenstvom na pečenie k panvici teplovzdušnej fritézy Airfryer HD9925/00 si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a ešte oveľa viac jednoducho, rýchlo a zdravo!
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Príslušenstvo pre teplovzdušnú fritézu Airfryer

Príslušenstvo na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov

  • Príslušenstvo na pečenie

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Odnímateľná priehradka a košík na potraviny majú nepriľnavý povrch a sú vhodné na čistenie v umývačke riadu.

Príslušenstvo na pečenie na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov

Príslušenstvo na pečenie na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov

S týmto špeciálnym príslušenstvom na pečenie k panvici teplovzdušnej fritézy Airfrye Philips si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a ešte oveľa viac jednoducho, rýchlo a zdravo!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

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  • Tipy a triky