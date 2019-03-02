Tento produkt už nie je dostupný
Príslušenstvo na pečenie
Odnímateľná priehradka a košík na potraviny majú nepriľnavý povrch a sú vhodné na čistenie v umývačke riadu.
S týmto špeciálnym príslušenstvom na pečenie k panvici teplovzdušnej fritézy Airfrye Philips si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a ešte oveľa viac jednoducho, rýchlo a zdravo!
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9925/00 Мультипіч