Tento produkt už nie je dostupný
HP2843/00
Satinelle
Jedinečný epilačný systém Philips trhá chĺpky od korienka, pričom zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov na niekoľko týždňov. Chĺpky, ktoré vyrastú, sú jemné a tenké a epilácia je rýchla a jednoduchá.
Jedinečný epilačný systém Philips trhá chĺpky od korienka, pričom zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov. Chĺpky, ktoré vyrastú, sú jemné a tenké.
Pre dodatočnú hygienu a jednoduché čistenie.
Čistiaca kefa na jednoduché čistenie pre optimálnu hygienu
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL