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Epilátor

HP2843/00

Satinelle

Jedinečný epilačný systém Philips trhá chĺpky od korienka, pričom zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov na niekoľko týždňov. Chĺpky, ktoré vyrastú, sú jemné a tenké a epilácia je rýchla a jednoduchá.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Jemná pokožka po dlhé týždne

Satinelle

Jedinečný epilačný systém Philips

Jedinečný epilačný systém Philips trhá chĺpky od korienka, pričom zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov. Chĺpky, ktoré vyrastú, sú jemné a tenké.

Umývateľná epilačná hlava

Pre dodatočnú hygienu a jednoduché čistenie.

Čistiaca kefa na jednoduché čistenie

Čistiaca kefa na jednoduché čistenie pre optimálnu hygienu

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 