Tento produkt už nie je dostupný
150 W
U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.
Infračervená lampa sa dá jednoducho polohovať až o 40 stupňov smerom dozadu.
Na zadnej strane infračervenej lampy je jednoduchý prepínač zapnuté/vypnuté, takže zariadenie nebudete musieť po každej liečbe odpojiť.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
milye
05/06/2021
Česká republika
Funguje skvěle :)
Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.
Výhody
jednoduchost ovládání a funkce
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP3616 Infračervená lampa InfraPhil