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  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov
  • Úľava od bolesti svalov

Tento produkt už nie je dostupný

Infračervená lampa InfraPhil

HP3616

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Úľava od bolesti svalov
Hlboké sústredené teplo z infračervenej lampy
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Hlboké sústredené infračervené teplo

Úľava od bolesti svalov

  • 150 W

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.

Nastaviteľný uhol

Nastaviteľný uhol

Infračervená lampa sa dá jednoducho polohovať až o 40 stupňov smerom dozadu.

Prepínač zapnuté/vypnuté

Prepínač zapnuté/vypnuté

Na zadnej strane infračervenej lampy je jednoduchý prepínač zapnuté/vypnuté, takže zariadenie nebudete musieť po každej liečbe odpojiť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/06/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle :)

Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.

Výhody

jednoduchost ovládání a funkce

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

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