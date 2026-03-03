VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti

Tento produkt už nie je dostupný

Infračervená lampa InfraCare

HP3631

Efektívna úľava od bolesti
Philips InfraCare poskytuje efektívnu úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Teplo z 300 W infračervenej lampy je veľmi príjemné a prenikne hlboko do pokožky, podporí krvný obeh a prinesie úľavu v daných „zónach“ s veľkosťou 40 x 30 cm.
Zobraziť všetky výhody

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Efektívna úľava od bolesti

  • 300 W

  • Oblasť zónovej terapie

  • Digitálny časovač

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky