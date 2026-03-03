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HP3641
650 W
Ošetrovanie polovice tela
Výška 63,5 cm
Model Philips InfraCare HP 3643 bol optimalizovaný pre efektívnu úľavu od bolesti v oblastiach o veľkosti 60 x 40 cm ako celý chrbát, obe ramená a krk alebo stehno. Zariadenie InfraCare obsahuje inovatívnu technológiu infračervenej halogénovej lampy. Špeciálna optika, filter a výkonná 650 W halogénová žiarivka boli optimalizované, aby poskytli liečbu do pol tela (60 x 40 cm) a aj oveľa príjemnejší pocit z tepla, pretože infračervené teplo je rovnomernejšie rozdeľované po oblasti liečby.
Model InfraCare HP 3643 sa vďaka svoje flexibilite ľahko používa pri ošetrovaní do pol tela a pri rôznych situáciách (napr. v ľahu na posteli alebo gauči). Okrem nastavenia výšky sa dá lampová skrinka jednoducho umiestniť tak, aby optimálne pôsobila na správnu časť tela - nastavením lampovej skrinky do horizontálnej alebo vertikálnej polohy (doľava/doprava 90 stupňov) a vyklopením nahor alebo nadol (45 stupňov).
U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.
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