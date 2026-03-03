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  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti

Tento produkt už nie je dostupný

Infračervená lampa InfraCare

HP3641

Efektívna úľava od bolesti
Philips InfraCare poskytuje efektívnu úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Jej 650 W infračervené teplo je veľmi príjemné a prenikne hlboko do pokožky, podporí krvný obeh a prinesie efektívnu úľavu pre oblasti tela s veľkosťou 60 x 40 cm.
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Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Efektívna úľava od bolesti

  • 650 W

  • Ošetrovanie polovice tela

  • Výška 63,5 cm

650 W infračervená halogénová lampa

650 W infračervená halogénová lampa

Model Philips InfraCare HP 3643 bol optimalizovaný pre efektívnu úľavu od bolesti v oblastiach o veľkosti 60 x 40 cm ako celý chrbát, obe ramená a krk alebo stehno. Zariadenie InfraCare obsahuje inovatívnu technológiu infračervenej halogénovej lampy. Špeciálna optika, filter a výkonná 650 W halogénová žiarivka boli optimalizované, aby poskytli liečbu do pol tela (60 x 40 cm) a aj oveľa príjemnejší pocit z tepla, pretože infračervené teplo je rovnomernejšie rozdeľované po oblasti liečby.

Nastaviteľný uhol s otáčaním

Nastaviteľný uhol s otáčaním

Model InfraCare HP 3643 sa vďaka svoje flexibilite ľahko používa pri ošetrovaní do pol tela a pri rôznych situáciách (napr. v ľahu na posteli alebo gauči). Okrem nastavenia výšky sa dá lampová skrinka jednoducho umiestniť tak, aby optimálne pôsobila na správnu časť tela - nastavením lampovej skrinky do horizontálnej alebo vertikálnej polohy (doľava/doprava 90 stupňov) a vyklopením nahor alebo nadol (45 stupňov).

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.

Technické špecifikácie

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